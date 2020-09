De fait, la convention signée entre la Ligue et la FFR prévoit aujourd’hui 31 joueurs du championnat professionnel à disposition de la sélection quand l’ancien capitaine des Bleus en souhaiterait, lui, 42 pour préparer au mieux la "Coupe des Nations".

Dimanche soir, sur le plateau de Stade 2, Galthié expliquait ceci à nos confrères de France Télévisions : "On a inventé une formule à 42 qui nous permet d’être très opérationnels, très vite. 42, c’est un modèle pour utiliser en permanence les joueurs à disposition. Si on a, avec le plus mauvais scénario, 31 joueurs de Top 14, on ira donc chercher 11 joueurs dans d’autres divisions, chez les moins de 20 ans voire, éventuellement, des chômeurs."