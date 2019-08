Picamoles, un peu plus dans le doute

Grégory Alldritt a impressionné samedi à Nice. Le troisième ligne faisait partie des joueurs français les plus en vue. Au point que beaucoup voulaient revoir le Rochelais propulsé titulaire en lieu et place de l'expérimenté Louis Picamoles. Et bien Jacques Brunel et son staff ont choisi de renouveler leur confiance en Alldritt pour le deuxième match de préparation à Edimbourg. Louis Picamoles est donc l'un des grands perdants de ce choix, puisqu'il sort même du groupe au profit de son coéquipier montpelliérain Yacouba Camara.

Huget, dans l'ombre des Clermontois

Absent de la feuille de match à Nice, Yoann Huget ne sera pas non plus sur celle d'Edimbourg. L'ailier toulousain restera une fois de plus en tribunes laissant les Clermontois Alivereti Raka et Damian Penaud truster les places de titulaires sur les ailes du XV de France. Le joueur de 32 ans ne sera pas non plus sur le banc puisque son coéquipier Maxime Médard lui a été préféré.

Guitoune, toujours absent

Le trois-quarts centre toulousain, véritable attraction de la dernière saison de Top 14, ne va toujours pas reporter le maillot bleu, lui qui a connu sa dernière sélection le 23 septembre 2015 contre la Roumanie lors de la Coupe du monde. Jacques Brunel et son staff ont préféré miser sur la continuité en associant une nouvelle fois Wesley Fofana et Gaël Fickou, auteurs tous deux d'une belle partie et faisant preuve de complicité à Nice. Visiblement décevant lors de la préparation, il voit son coéquipier du Stade toulousain Romain Ntamack, au nom de la polyvalence (ouvreur-centre), prendre place sur le banc.

Camara et Priso sous le feu de la concurrence

Certes Yacouba Camara sera remplaçant samedi à Edimbourg mais le staff lui a une nouvelle fois préféré Charles Ollivon dans le XV de départ. Le Montpelliérain voit ainsi là un sérieux concurrent dans l'optique d'une place dans l'équipe type des Bleus pour le Mondial. D'autant plus que le Toulonnais, annoncé en pleine forme et impressionnant durant la préparation a confirmé toutes les attentes placées en lui lors du premier match à Nice samedi dernier. La concurrence fait rage en troisième ligne donc, puisque même François Cros, auteur d'une première plus que satisfaisante à Nice sort du groupe au profit d'Arthur Iturria. Quant à Wenceslas Lauret, sa blessure pourrait lui jouer des tours au vu du nombre de prétendants...

Autre poste où la concurrence fait rage, le poste de pilier gauche. Si Jefferson Poirot capitaine samedi dernier est conforté en tant que titulaire (il perd le brassard de capitaine avec le retour de Guirado), Dany Priso, lui, sort du groupe. Le Rochelais qui avait joué 24 minutes à Nice, auteur d'une rentrée décevante et sanctionné par M. Owens à une reprise, voit en Cyril Baille un sérieux prétendant pour suppléer le Bordelo-Béglais. En effet, c'est bien le Toulousain qui sera sur le banc samedi à Murrayfield.