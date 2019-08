Tout avait déjà changé, finalement, depuis le début de cette préparation construite aux antipodes de celle de 2015, avec la remise au garage des fameux wattbikes et l’avènement du "tout-terrain", qu’il s’agisse des séances de musculation ou de physique avec ballon, censées faire gagner aux Bleus un temps précieux dans la construction de leur jeu. Tout rebâtir en trois mois ? "C’est possible", assurait Galthié lorsqu’il n’endossait aucune autre responsabilité que celle de commentateur TV, à condition d’opter pour les bonnes méthodes et de prendre conscience des exigences du haut niveau, qu’elles soient physiques ou techniques.

Alors certes, il convient de nuancer ce constat à l’aune de la faiblesse de cette équipe écossaise de samedi dernier, qui n’évoluait finalement rien moins qu’au niveau présumé de celle des États-Unis, et qui présentera avec le retour de ses cadres un tout autre visage la semaine prochaine. Mais tout de même, difficile de nier l’évidence, et de ne pas constater avec nous que l’effet Galthié se fait d’ores et déjà ressentir sur le jeu de ce XV de France, à mille lieux de la gabegie servie en fin de Tournoi à Rome…

Échauffement chamboulé, soutiens repensés

Cette patte ? On la perçut dès l’échauffement où, même si de nombreux ballons furent tombés (fruits du stress ?) toutes les routines ou presque furent modifiées, les avants passant même quelques minutes à revoir leurs relances de jeu en compagnie de la charnière. "Les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus cadrées, n’en finissent plus de répéter les joueurs depuis le débit de la préparation. Tout est cadré, millimétré, et cela nous permet d’évoluer beaucoup plus efficacement." Même le protocole post-hymnes était, quant à lui, maîtrisé, les Bleus bondissant sur les boucliers à leur disposition pour se ré-échauffer.

[...]

Retrouvez l'intégralité de l'article sur www.midi-olympique.fr