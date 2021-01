Musculation, analyse, mais aussi travail sur la puissance et l'intensité, par petits groupes, les Bleus sont montés en régime après une journée de lundi moins chargée, certains joueurs ayant joué dimanche en club.

Les arrières ont même eu droit à du rab avec une séance vidéo. Retour sur le terrain dans l'après-midi après une grosse réunion sur le cadre de jeu, où le système a été mis en avant. Première sortie aussi devant la presse pour les premières lignes de Toulouse Cyril Baille et Julien Marchand, le centre de Montpellier Arthur Vincent et l'arrière de La Rochelle Brice Dulin. Une conférence qui s'est déroulée en visio, protocole sanitaire oblige.

"C'est bien de changer de lieu. On a la chance d'avoir la vue sur la mer, le soleil qui donne sur nos terrasses... ça permet de régénérer plus vite pour le corps et pour la tête et d'avoir des conditions plus agréables pour travailler. Ca nous permet de ne pas voir tout le temps la même chose, le même lieu", a expliqué Dulin.

Même son de cloche du côté de Vincent: "Cette bulle, c'est forcément particulier. Mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a de continuer à pouvoir s'entraîner, faire notre sport. C'est un privilège. On a un protocole strict, qu'il faut respecter et c'est le minimum qu'on se doit de faire pour que le Tournoi se joue", a estimé le Montpelliérain.

Mercredi, les Français entreront dans le vif du sujet avec le premier entraînement à haute intensité du rassemblement. Les Bleus sont réunis à Nice jusqu'au 4 février pour préparer le premier match du Tournoi des six nations 2021, le 6 février à Rome, contre l'Italie.