XV de France - Les Bleus en stage en Corse et en Espagne ?

Ce jeudi matin, Bernard Viviès, l’élu en charge des équipes de France et représentant de la France auprès de Rugby Europe, a débarqué au Japon pour une petite semaine. Son objectif : finaliser les détails administratifs et logistiques du séjour du XV de France lors du Mondial 2 019 (20 septembre - 2 novembre). À son retour, il indiquera ses recommandations au sélectionneur Jacques Brunel, qui validera toute l’organisation. Les Bleus qui vont débuter leur dernière saison d’avant Coupe du monde par une série de tests face à l’Afrique du Sud (10 novembre), l’Argentine (17 novembre) et les Fidjis (24 novembre), vont aussi découvrir lors des stages préparatoires quel sera leur programme pour l’été prochain.

Le groupe France devrait passer près de deux mois ensemble afin de préparer le Mondial. Une phase qui aura pour camp de base le CNR de Marcoussis mais qui sera aussi délocalisée. Pas de stage en altitude mais plusieurs séjours (trois) en bord de mer et dans des régions chaudes. En effet, au Japon les Bleus seront basés sur l’île du sud et disputeront deux de leurs quatre matchs de poule dans des régions au climat subtropical : le 2 octobre à Fukuoka face aux Etats-Unis et à Kumamoto le 6 octobre contre les Tonga.

XV de France - Anthony Belleau et Camille Lopez lors d'un entraînement à Marcoussis le 8 Août 2018 (crédit photo : Anthony Dibon)Icon Sport

Voilà pourquoi Brunel et son staff ont choisi des lieux de stages estivaux plutôt que montagneux. Le programme doit encore être finalisé dans les prochains jours mais, selon nos informations, il enverra les Bleus sur les bords de la Méditerranée. Après un premier séjour au CNR, le XV de France devrait prendre la direction de la Corse pour une grosse semaine, avant de filer vers Alicante (Espagne). Après ces stages, une troisième "escale" va être programmée du côté de Nice, en marge du match de préparation face à l’Ecosse.

Le souhait du staff : que les corps s’acclimatent aux températures élevées afin d’arriver au Japon avec un premier pic de forme programmé pour l’ouverture du Tournoi et le France - Argentine du 21 septembre. Ce match conditionnera beaucoup de choses sur l’avenir des Bleus dans la compétition...

