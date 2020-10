Le Stade de France sera encore orphelin de ses supporters. Samedi soir, face à l’Irlande, les Bleus disputeront une nouvelle fois une rencontre à huis clos. Alors que la France sera plongée dans un reconfinement dès vendredi, et que tout le sport français, comme la société, est frappé de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19, les Tricolores espèrent prolonger les sourires des fans du XV de France aperçus à l’issue de la victoire contre le pays de Galles (38-21). "Cela me fait partie de notre projet d’être ancré dans la réalité. Nous sommes connectés, comme tout le monde, avec les événements que nous vivons tous. Nous sommes ancrés dans la réalité et le contexte social actuel", a insisté ce jeudi matin le manager tricolore Raphaël Ibanez.

" Nous ne sommes pas étrangers à ce qui se passe autour de nous avec des gens, des amis, des proches, des artisans, le monde agricole, le personnel soignant qui s’apprêtent à souffrir "

Et d’ajouter : "Il ne faut pas se leurrer. Nous vivons dans une bulle sanitaire ultra sécurisée mais cela n’empêche pas les joueurs d’être en permanence en relation avec leur famille. Nous ne sommes pas étrangers à ce qui se passe autour de nous avec des gens, des amis, des proches, des artisans, le monde agricole, le personnel soignant qui s’apprêtent à souffrir. Ça met encore plus en valeur la mission du XV de France. Nous en sommes conscients. Pour nous qui avons la chance, le privilège d’évoluer dans un contexte sportif de très haut niveau, c’est une mission supplémentaire qui nous est confiée. Tout simplement apporter un peu de lumière pour quelques minutes pour tous ces supporters et ces gens qui s’apprêtent à souffrir".

" Nous sommes des privilégiés. On envie de dire au rugby amateur de tenir le coup. Ce message nous anime "

Dans la continuité de l’opération menée par la Fédération lors de la rencontre face aux Gallois, avec un maillot qui mettait en valeur tous les clubs amateurs, les Bleus arboreront cette fois dans leur dos le nom de leur club formateur. "Ce qui va nous habitait dans les heures à venir, dans la préparation de ce match, c’est remplir cette mission qui prend encore plus de dimension, de sens avec les événements quotidien. Et les pensées qui nous animent pour notre microcosme, celui du rugby, les enfants qui ne peuvent pas jouer, tout le rugby amateur qui ne peut pas jouer, qui ne peut pas utiliser le vestiaire. Nous sommes des privilégiés. On en envie de leur dire de tenir le coup. Ce message nous anime", a pour sa part insisté le sélectionneur Fabien Galthié.

Vidéo - Galthié : "Une chance de continuer à jouer" 00:36

Alors que le Premier ministre Jean Castex détaillera en fin d’après-midi les mesures du gouvernement concernant le reconfinement, les compétitions sportives professionnelles pourront continuer sur tout le territoire national, à partir de vendredi 30 octobre et au moins jusqu’au 1er décembre, a annoncé la ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu, à l’Assemblée nationale. C’est le huis clos qui prévaudra, pour tous les sports, sur tout le territoire.