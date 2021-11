Pour cette deuxième confrontation de l’histoire entre Français et Géorgiens, les Bleus n’ont pas fait mieux que les 64 points inscrits à Marseille lors de la Coupe du Monde 2007. Mais ils auront assuré un joli succès, faisant preuve de maitrise et de calme, pour retrouver des automatismes dans le jeu tout en donnant le sentiment d’en avoir encore largement sous le coude. L’état d’esprit a été bon, et l’essentiel a été assuré face à un adversaire courageux.

Trop indisciplinés sur la globalité de la partie, à l’image de ces cartons jaunes récoltés dans la première demi-heure contre Abzhandadze pour en-avant volontaire (15e) et Saginadze pour maul écroulé (24e), les Géorgiens ont payé ces nombreuses fautes, malgré de l’énergie déployée. Et les Français, par moments sur courant alternatif et manquant de liant, sont finalement parvenus à capitaliser en supériorité numérique, avec une belle conquête.

Les doublés de Damian Penaud et Peato Mauvaka

L’apport du banc tricolore aura eu le mérite d’apporter davantage de dynamisme alors que la France avait déjà pris le score ; même s’il aura fallu attendre un essai de pénalité (24e). Matthieu Jalibert est quant à lui venu bonifier cette prestation sur ses terres, marquant son premier essai international d’une belle prise d’intervalle suite à un contre en touche de Woki (32e). Et juste avant la pause Damian Penaud – élu homme du match – est parvenu à franchir une première fois la ligne suite à une combinaison en sortie de mêlée voyant Dupont servir Fickou, remisant d’une passe vers l’intérieur (36e). L’ailier de Clermont signant par la suite le doublé, sur un renversement et des passes rapides de Fickou et Ntamack (73e).

Un autre joueur a signé un doublé, c’est Peato Pauvaka. Le talonneur de Toulouse étant à la conclusion de deux ballons portés (51e et 79e). Cela fait au total six essais sur la rencontre, qui s’ajoutent aux deux réalisations de la Géorgie. Les Lelos ont fait mouche par Lobzhanidze en faisant les bordures derrière un ruck près de la ligne (48e), tandis que Tabutsadze est venu conclure en première main une belle action au large (64e). On attendra néanmoins bien mieux de la part du XV de France face à la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine, surtout dans l’intensité et dans la constance sur toute la rencontre, car malgré un ballon rendu glissant par la pluie girondine, la marge de progression est perceptible.