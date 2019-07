La préparation des français en vu de la Coupe du Monde au Japon se poursuit. En attendant les finalistes et demi-finalistes du Top 14, qui viendront compléter son groupe samedi 6 juillet, Jacques Brunel et ses hommes sont à l'entrainement à Marcoussis. Objectif : travailler les changements de rythme et les accélérations dans le jeu, le tout à forte intensité. "Toute la préparation se fera ballon en main et sur le terrain. On travaille sur ce qui nous parait être dans les caractéristiques du rugby moderne", avait déclaré le sélectionneur tricolore.

Pour espérer bien figurer en septembre, Jacques Brunel réserve à ses joueurs un programme quotidien en deux phases : un entrainement matinal éprouvant physiquement et une séance l'après-midi, axé sur l'organisation et la mise en place tactique. Premier match de préparation face à l'Ecosse, le 17 août à Nice.