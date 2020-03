Le XV de France vit une nouvelle ère depuis le début de ce Tournoi 2020, avec l'arrivée de Fabien Galthié, Raphael Ibanez et tout le nouveau staff. Et les Bleus ont retrouvé un public avec des matches de nouveau enthousiasmants et des performances de haut niveau. La France a désormais passé 230 minutes en tête au score, sur 320 minutes jouées. Et les joueurs auront passé seulement 72 minutes à courir derrière le score en autant de minutes jouées, dont 65 minutes passées derrière au tableau d'affichage durant la dernière rencontre face à l'Écosse. Une statistique qui prouve le renouveau des Tricolores, avec des résultats probants mais, un chiffre en dessous de celui affiché lors de la coupe du Monde 2019. Les hommes de Jacques Brunel avaient passé près de 280 minutes avec le score en sa faveur lors de ses 4 rencontres en terres japonaises (le match contre l'Angleterre avait été annulé), soit en autant de minutes que lors de ce Tournoi des 6 Nations. Ils n'avaient passé seulement 10 minutes à courir derrière le score durant toute la compétition.

Tout bascule en un an

Lors de la coupe du Monde 2019, les Bleus n'avaient joué qu'une équipe présente dans le Tournoi, le pays de Galles. Et la tendance a été totalement contraire comparée au match du week-end dernier. La bande à Guilhem Guirado avaient gardé le score durant 69 minutes mais au bout du suspens, les Gallois s'était une nouvelle fois imposés. Lors du Tournoi des 6 Nations 2019, le XV de France avait pu jouer toutes les rencontres et Jacques Brunel était déjà le sélectionneur de cette équipe. Mais cette fois, les Bleus n'avaient pas rivaliser et les statistiques avaient été bien maigres. Près de 240 minutes passées derrière au tableau d'affichage, soit autant de minutes que la France a passé en tête au score lors des 4 dernières rencontres en 2020. Avec un match en moins, les Bleus de Fabien Galthié ont déjà passé un cap par rapport à l'année dernière. Mais une nouvelle fois, le Tournoi des 6 Nations n'est pas encore gagné et le bilan sera fait après la dernière rencontre.

Récapitulatif :

Tournoi 2020 : 230 minutes avec le score sur 320 minutes jouées

Coupe du Monde 2019 : 280 minutes avec le score sur 320 jouées

Tournoi 2019 : 185 minutes avec le score sur 400 jouées

Par Bastien Rodrigues