Ce XV de France a de la gueule. Ce XV de France a même une telle allure qu'il draîne à présent derrière lui un élan populaire rarement atteint en ces lieux. Que notre équipe nationale n'ait à son crédit le moindre titre importe peu, semble-t-il ; elle séduit, aguiche, avance et charme, promettant aujourd'hui à son armée de soupirants quelques plaisirs insolites : dans le sillage de celui que l'on a intra muros adoubé comme le "meilleur joueur du monde" (Antoine Dupont), elle se plaît désormais à associer les deux plus grands ouvreurs de son championnat (Matthieu Jalibert et Romain Ntamack) et, dans la cage, un deuxième ligne (Thibaud Flament) dont les aptitudes balle en mains sont pour le moins affriolantes et nouvelles, au sein d'un paquet d'avants tricolore. Au vrai, on aime à ce point le profil de cette équipe de France qu'on la voudrait, dès demain, face au Haka de Beauden Barrett et Ardie Savea...

XV de France - Thibaud FlamentIcon Sport

Pourtant, à l'heure où les Pumas se pointent à Paris, on ne sait pas vraiment s'il faut se réjouir ou redouter le formidable élan populaire accompagnant le XV de France depuis quelques semaines. On est tous -vous, moi, eux- à ce point accaparés par le France / Nouvelle-Zélande de la fin novembre qu'on en a presque oublié le chausse-trape, l'infâme traquenard qu'incarne par nature une rencontre face à l'Argentine. On a tous tellement envie que les Bleus se mesurent au plus vite à leurs plus grands rivaux en vue du Mondial 2023 qu'on aborde, sans oser se l'avouer, ce rencard entre Latins dans une relative décontraction. Et quoi ? Les Pumas ne sortent-ils pas d'un Rugby Championship cauchemardesque ? N'arrivent-ils pas, aussi, exténués ou tout comme, au terme d'une saison quasiment ininterrompue depuis plus d'un an ?

Le sélectionneur Mario Ledesma prône du repos pour ses Pumas

On peut se tromper. On veut se tromper. Mais ce match inaugural de l'automne, face à un adversaire n'ayant toujours pas digéré la gifle du Mondial japonais, pue le guet-apens à des kilomètres. Alors, dans la pagaille que ne manqueront pas de foutre les Pumas dans les rucks, on concède à mi-voix qu'on aurait bien aimé compter sur l'énergie de Bernie Le Roux, laissé à disposition du Racing. Et puisque Mario Ledesma a soudainement décidé d'aligner une troisième-ligne d'assassins (Marcos Kremer, Pablo Matera et Facundo Isa), on prie pour que Matthieu Jalibert ait compris avec nous quelle était la funeste mission de ses trois hommes...

Tournoi des 6 Nations 2021 - Gaël Fickou et Matthieu Jalibert (XV de France)Icon Sport

Ainsi, n'oublions rien, chicos. N'oublions rien du passif argentin ni des cicatrices qu'il a immanquablement laissé chez vos prédécesseurs. N'oublions pas, non plus, que le chemin est encore inifiniment long jusqu'à incarner la nouvelle puissance que vos rivaux dépeignent non sans flagornerie, quand ils parlent de vous. N'oublions pas, enfin, que la dernière fois que vous avez foulé le Stade de France avec, dans le dos, le même élan populaire qui vous pousse aujourd'hui, la modeste écossaise vous avait violemment fermé la porte au nez (23-27)...