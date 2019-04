Dans Midi Olympique, William Servat s'exprime pour la première fois sur son éventuelle venue dans le staff du XV de France pour 2023 aux côtés de Fabien Galthié : "Je fais partie de ceux pour qui l’équipe de France ne se refuse pas, si tant est que ce soit quelque chose qu’on vous propose...." On apprend aussi que Laurent Labit a répondu favorablement au boss de la FFR et que .la nouvelle a été annoncée aux groupes de joueurs du Racing par le président Jacky Lorenzetti. Puis Bernard Laporte doit rencontrer les conseils de William Servat et de Karim Ghezal, entraîneur des avants de Lyon et qui prendra la touche du XV de France. Le futur manager des Bleus, Raphael Ibanez, aurait reçu des signaux positifs de la part de l’Anglais Shawn Edwards, roi de la défense, qui préférait le XV de France plutôt que le XV du pays de Galles. Il viendrait en compagnie du préparateur physique Paul Stridgeon que Laporte avait croisé à Toulon. Il fera équipe après 2019 Thibault Giroud qui sera le responsable du secteur.

