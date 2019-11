Ils avaient petite mine ce matin, les journalistes dépêchés par la presse sportive française pour couvrir l’événement de la nomination du staff de Fabien Galthié. Et pour cause, nul ne connaissait Montgesty, mais tous ont grand ouvert les yeux en voyant sur leur GPS, le trajet bleu tortillant à travers champs, s'éloignant au fil des kilomètres des grands axes. Le GPS justement, il est obligatoire, car en quittant l'autoroute, il faut bien rouler une demi-heure avant d'apercevoir le premier panneau indiquant le village. Ici impossible de franchir les lignes blanches, les chemins goudronnés sont vierges de marquage. Ici les frontières ne semblent plus exister.

C'est justement pour franchir des barrières que Fabien Galthié a convié son staff dans sa ferme natale pour également travailler, échanger en toute franchise, "sans téléphone qui vibre" rappelle-t-il puisque puisque le réseau se fait rare. En arrivant sur place, c'est un peu la fête au village (mais aussi un ouf de soulagement car nous n'avions pas croisé signe de vie depuis plusieurs kilomètres), les curieux se sont massés devant la salle des fêtes configurée pour l'occasion en salle de presse.

Objectif intensité et transparence

Une fois à l'intérieur, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez trônent sur l'estrade de la salle face à une petite trentaine de journalistes. Le local micro en main, annonce nouvelles directives pour les Bleus. La transparence notamment avec la charte qui entretient les relations entre la LNR et la FFR, mais aussi entre lui-même et les différents staffs concernant les stratégies misent en place, en proposant de participer à certains entraînements de clubs, comme il l'a déjà fait en Pro D2, si ces derniers le souhaitent.

Enfin, le Lotois a martelé un objectif : ne pas "desentraîner" les joueurs lorsqu'ils viennent en équipe de France, que l'alternance club-sélection ne fasse pas stagner voir régresser le niveau des joueurs, mais qu'au contraire elle les tire vers le haut. Enfin, les deux hommes ont été rejoints par l'ensemble du nouveau staff, Laurent Labit, le Gallois Shaun Edwards, William Servat, Karim Ghézal, Nicolas Buffat, et Thibaut Giroud. Sourire aux lèvres, le teint illuminé par le décrassage matinal, le long des murs en pierres sèches. Tous surtout habités par un terme qu'ils veulent incorporé à l'esprit du groupe : l'"Intensity" comme dirait Shaun Edwards qui tente faire ses premières gammes en français. Thibaut Giroud, préparateur physique sera le responsable de l'intensité. Un travail qu'il a déjà entamé.

XV de France - Fabien Galthié et Raphaël Ibanez lors de la présentation du nouveau staff des BleusMidi Olympique

"Je suis très heureux d'avoir déjà pu travailler avec le groupe pendant 4 mois, c'est une chance. Un de mes objectifs était de leur faire comprendre qu'ils devaient s'imposer à eux-mêmes des critères beaucoup plus exigeants" explique-t-il, chose qu'ils ont commencé à faire durant cette préparation. Enfin, la matinée s'est achevée par un pot, organisé par Galthié senior. Car oui le père de Fabien, Jean-Noël est aussi le premier magistrat de Montgesty.

Après avoir présenté à l'assemblé une diversité de produits exclusivement locaux, ce dernier expliquait sa joie de voir ce monde rassemblé ici, tout en expliquant que la situation est exceptionnelle, mais pas non plus unique, puisque le village organise de grands banquets, notamment l'été à l'occasion de Lot of Saveurs, où des centaines de personnes peuvent être présentes. Prochaine étape pour le retour aux sources des Bleus, les Landes si chères à Raphaël Ibanez.

Par Baptiste Barbat