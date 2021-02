XV de France : le Palois Baptiste Pesenti positif

Pas encore arrivé que déjà reparti ! Baptiste Pesenti qui devait rejoindre le CNR et le groupe France, pour remplacer Romain Taofifenua est contraint de déclarer forfait pour cause de test positif à la Covid 19. Il avait été des phases de préparation du XV de France, des matchs face à l’Italie et en Irlande. Il avait d’ailleurs effectué le déplacement à Dublin avec le reste du groupe. C'est le 15e cas positif recensé (joueurs et staff compris).

Du coup, la question se pose du lieu de sa contamination. Il est donc le onzième joueur à devoir renoncer à la sélection pour cette raison. L’encadrement des Bleus devrait communiquer rapidement le nom de son remplaçant.