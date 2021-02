lls sont plus d’une soixantaine à devoir subir l’examen. Qui sera répété quotidiennement au moins jusqu’à la fin de la semaine. La FFR et sa cellule anti-covid, chapeautées par l’infectiologue Eric Caumes, tentent d’endiguer depuis quelques jours la propagation du variant anglais du virus de la Covid 19. Ce dernier continue de se propager au sein du groupe France. Quatre membres du staff (Fabien Galthié, William Servat, Karim Ghezzal et un préparateur physique), et dix joueurs (Dupont, Vilière, Haouas, Marchand, Vincent, Mauvaka, Baille, Taofifenua, Ollivon et Dulin) ont été contaminés, isolés et même sortis du groupe.

A tel point que ce lundi après-midi, la question d’une annulation de la rencontre face à l’Ecosse ou plus sûrement d’un report, se posait ? Pour le moment, et si jamais il ne devait plus y avoir de cas avérés, le match pourrait se dérouler selon le programme prévu. Les joueurs du nouveau groupe de 31 s’entraînent de manière individuelle et ce jusqu’à mercredi après-midi, date de la reprise supposée de ceux collectifs. Une opposition est prévue jeudi et la communication de l’équipe vendredi à midi. Voilà pour la théorie.

En pratique, si jamais un ou plusieurs cas devaient se déclarer à l’issue de la série des tests de ce lundi, le comité médical du Comité des Six Nations, qui a fait le point sur la situation ce lundi midi, se réunira à nouveau et pourrait préconiser un report d’une semaine du match face à l’Ecosse. Pour le moment, au sein de l’instance organisatrice de la compétition, on ne parle absolument pas d’annulation de la rencontre, ni de possible forfait des Bleus.

En revanche, la perspective d’un report prend de l’ampleur. "La décision interviendra ce mardi ou au plus tard mercredi matin", nous glissait-on du côté de Marcoussis. Si jamais, les 6 Nations devaient prendre une telle décision, les joueurs resteraient au CNR afin de préserver la bulle sanitaire et cela pourrait permettre à Antoine Dupont notamment d’y faire son retour. Premier joueur à avoir été déclaré positif, mais qui pour le moment est toujours asymptomatique, une semaine après son test positif.