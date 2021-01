La forme du moment

Baptiste Serin a fait le bon choix en quittant l'Union Bordeaux-Bègles pour rejoindre la Rade. En quelques semaines à peine, il est devenu, avec Toeava ou Parisse, le maître à jouer de l'équipe de Patrice Collazo et ses récentes performances en club (il fut par exemple excellent lors de la victoire toulonnaise au Racing, mi-janvier) font toujours de lui la solide doublure d'Antoine Dupont en équipe de France, qui plus est depuis que Baptiste Couilloud, évoluant au sein d'une équipe lyonnaise moins conquérante qu'elle ne le fut l'an passé, marque le pas. Dupont ? La blessure au dos qu'il avait ramenée du Japon n'est plus qu'un mauvais souvenir et chacune de ses sorties, sous le maillot de Toulouse, est un régal pour les yeux. Pour faire simple, disons qu'Antoine Dupont est dans la forme de sa vie depuis presque deux ans et que tant que ça dure, ne resteront que des miettes à ses concurrents...

Le profil « Galthié compatible »

On ne croit pas se tromper en disant que des trois demis de mêlée du groupe France, Baptiste Serin en est le plus fin stratège et possède la meilleure lecture de jeu. « Galthié compatible », il l'est aussi dans la mesure où son jeu au pied reste, pour la majeure partie du temps, aussi long que précis. Mais voilà : Serin a beau disposer des qualités qui feraient de lui un titulaire indiscutable dans nombre de sélections étrangères, il a pour lui le malheur de cohabiter avec celui qui est à ce jour le « meilleur demi de mêlée du monde », le Toulousain Antoine Dupont. Celui-ci, qui a néanmoins beaucoup progressé dans son jeu au pied ces derniers mois, a en effet pour lui des qualités athlétiques le rendant pour le moment intouchable, tant il casse de plaquages et fixe de défenseurs...

La tendance pour débuter le Tournoi

La place de titulaire revenant évidemment à Dupont, la question qui aurait pu nous turlupiner avant le début du Tournoi concernait avant tout le nom de sa doublure. Mais quitte à se répéter, il semble que Baptiste Serin, l'un des cadres du groupe France malgré son statut de remplaçant, a clairement aujourd'hui une longueur d'avance sur Baptiste Couilloud : pour le moment, le Lyonnais semble néanmoins préservé de la menace qu'incarne le Clermontois Sébastien Bézy.