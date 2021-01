La forme du moment

De prime abord, le sélectionneur Fabien Galthié pourrait bien nourrir quelques inquiétudes. Et pour cause. D’abord, Gaël Fickou, s' il devrait bien être titulaire dimanche prochain avec son club du Stade français pour défier Toulon à Mayol, n’a plus débuté une rencontre depuis le 27 décembre. Ni blessé, ni suspendu, le trois-quarts centre parisien a été jugé moins performant que certains de ses partenaires par le staff parisien. Ensuite, Virimi Vakatawa s’est principalement illustré dimanche dernier par une bourde mémorable. Un peu trop dilettante à l’instant d’aplatir un ballon d’essai, le joueur du Racing 92 s’est fait surprendre par le retour, dans son angle mort, de l’ailier Gabin Villière.

De son côté, Arthur Vincent vit des heures pénibles avec son club de Montpellier. Malgré toute la meilleure volonté du monde, difficile de briller dans un collectif qui peine à trouver sa voie. Enfin, le jeune parisien Julien Delbouis, performant lorsqu’il est aligné avec le Stade français, souffre d’un manque de temps de jeu en raison d’une concurrence très forte à son poste (Fickou, Danty, Waiséa, Arrate). Tout ça pour dire que les trois-quarts centre du XV de France ne sont pas franchement à la fête en ce moment.

Sont-ils "Galthié-compatible"

Sur les quatre trois-quarts centre retenus dans cette première liste de 37 joueurs, Gaël Fickou et Virimi Vakatawa sont assurément les joueurs les plus "Galthié-compatibles". "Il nous est apparu que nous avions des éléments très bons dans le désordre, disait il y a peu dans ces colonnes Laurent Labit, entraîneur de l’attaque. L’objectif a donc été de mettre en place un système pour retrouver du désordre sur le terrain." Sans les citer, l’ancien entraîneur du Racing 92, avait sûrement en tête des joueurs comme Antoine Dupont et Romain Ntamack mais aussi sa paire de trois-quarts centre Fickou-Vakatawa. Le premier a été biberonné à la mamelle du jeu à la toulousaine, le second a longtemps sévi sur le circuit international à 7. Jouer dans le désordre, ça leur parle. C’est dans leur ADN. Voilà pourquoi ces deux-là s’illustrent autant sous le maillot tricolore.

La tendance

S’il y a bien un poste, au même titre que la charnière, où il n’y a plus aucun débat, c’est bien celui-là. Gaël Fickou et Virimi Vakatawa sont les titulaires indiscutables du XV de France dans l’esprit de Fabien Galthié, mais aussi de tous les membres du staff. Le Racingman est aujourd’hui considéré comme l’un des tous meilleurs - sinon le meilleur - trois-quarts centre du monde. Vexé par son erreur lors du match de dimanche dernier contre Toulon, l’ancien "septiste" a montré dans les instants suivants combien il pouvait être aussi précieux que facteur de déstabilisation. Allez donc demander à la défense toulonnaise ce qu'elle en pense... Sa faculté à casser les plaquages, à faire jouer après lui et surtout à improviser dans le désordre sont autant d'atouts dans le système de jeu des Bleus.

Quant à Gaël Fickou, quand bien même il a peut-être été un peu moins étincelant avec son club ces dernières semaines, il demeure le joueur le plus expérimenté des Bleus. "Pour nous, il n’y a pas de débat sur Gaël, a d’ailleurs déclaré l’entraîneur de l’attaque Laurent Labit dans les colonnes de Midi Olympique. Il est un de nos cadres, le leader de la défense pour Shaun (Edwards). Il ne nous a jamais déçu et nous savons qu’il sera au niveau pour le Tournoi." Voilà qui est clair…La principale question à ce poste se situe finalement sur le banc des remplaçants. Arthur Vincent ou Julien Delbouis ? Le premier part tout de même avec l’avantage de l’ancienneté chez les Bleus.