Le comité des 6 Nations a enfin officialisé le programme des matchs de l’automne. Le XV de France disputera donc bien, au grand dam de la Ligue Nationale de Rugby, six rencontre. Tout commencera pour les joueurs du sélectionneur Fabien Galthié le samedi 24 octobre avec la réception du pays de Galles au Stade de France, à Saint-Denis (match à 21h00). « Une rencontre «Warm Up » est-il écrit dans le communiqué de la FFR. En suivant, le samedi 31 octobre 2020, les Bleus accueilleront l’Irlande pour clôturer le Tournoi des 6 Nations 2020, rencontre qui n’avait pas pu se jouer dû à la crise sanitaire.

Après un week-end de repos, le XV de France débutera alors une nouvelle compétition intitulée "Autumn Nations Cup". Placés dans la poule B, les Bleus défieront les Fidji de Vern Cotter le dimanche 15 novembre dans un stade qui reste à déterminer. Ils se déplaceront le 22 novembre en Ecosse pour défier le XV du Chardon, avant, une semaine plus tard d’affronter l’Italie au Stade de France (Samedi 28 novembre). A l’issue de ces trois rencontres, un classement sera établi et le XV de France aura un dernier match à disputer lors du week-end des 5 et 6 décembre contre l’une des quatre équipes de la poule A (Angleterre, Galles, Irlande, Géorgie) classée au même niveau que lui.

Le programme du XV de France cet automne