Invité à une soirée des anciens rugbymen de Cote-d'Or mercredi dernier, le président de la FFR Bernard Laporte s'est laissé aller à quelques déclarations tapageuses. Dans un entretien parue dimanche chez nos confrères du "Bien public", il a d'abord déclaré à propos des résultats du XV de France : "Ça fait dix ans que l'on est nul". Et d'ajouter : "Cela fait trente ans qu'on n'a pas fait les réformes qu'il fallait. On a laissé arriver les étrangers dans le monde pro sans rien cadenasser." Surtout, il a violemment attaqué son principal opposant Florian Grill, membre du comité directeur de la Fédération. Extrait : "Florian Grill, personne ne le connaît à part sa mère donc on s'en fout. Lui va parler de rugby avec moi ? Je ne vois pas ce qu'il veut m'expliquer." Une diatribe plutôt violente...

Evidemment, ces déclarations n'ont pas manqué de susciter une vive émotion dans le petit milieu du rugby. Dans un "post" sur le réseau social "Facebook" intitulé "Stupéfiante interview de Bernad Laporte dans le Bien Public", Florian Grill, président de la Ligue Ile de France, a évidemment réagi. "En dehors de la forme que je trouve stupéfiante mais aussi peu digne d'un Président de Fédération, je voudrais, avec le sourire, lui rappeler quelques points clés." En préambule, il écrit : "Bernard Laporte a une notoriété (bonne ou mauvaise, l’avenir le dira) que je n’ai pas, mais je tiens à rappeler deux choses qu’on apprend dans les écoles de rugby dont je rencontre chaque semaine les responsables :

- le rugby est un sport d’équipe et la Fédération doit être gérée en équipe et pas par un seul homme. C’est une équipe qui va se présenter face à Bernard Laporte.

- le respect de l’adversaire est primordial en rugby."

Florian Grill, qui pilote un comité de réflexion depuis plusieurs mois avec de nombreux autres membres comme Jean-Claude Skréla, Serge Blanco ou encore Jean-Marc Lhermet, présentera une liste lors des prochaines élections à la présidence de la FFR. Seulement, aujourd'hui, nul ne sait qui sera à la tête de cette liste, Marc Lièvremont, ancien sélectionneur, ayant fait le choix de se mettre en retrait, comme révélé par Midi-Olympique. "Je n’ai pas l'expérience de Bernard Laporte sur le haut niveau, ajoute Grill, mais il y a dans l’équipe que nous formons des gens très compétents sur le sujet et avec une vision d’un rugby de mouvement plus moderne que celle que Bernard Laporte a incarné pendant des années."

Un tacle vis-à-vis de l'ancien sélectionneur, plutôt partisan d'un jeu de destruction massif au temps de sa splendeur toulonnaise. Enfin, pour conclure, Grill, ancien fidèle du président Camou, n'a pas manqué de souligner que : "les bénévoles des 1900 clubs de France sont tous des inconnus, mais ce sont eux qui font tourner les clubs ! Ce n'est pas en étant connu dans les media qu'on fait tourner les clubs, les départements ou les Ligues, et, incidemment, qu’on fait vivre la Fédération, c'est juste en travaillant bénévolement et en s'engageant à fond." Bref, la campagne électorale est bel et bien lancée. Et elle s'annonce rugueuse...