Les plus chipoteurs des lecteurs nous opposeront que Fabien Galthié n’est pas en place depuis un an, mais bien depuis dix-huit mois et les stages préparatoires pour la Coupe du monde au Japon. Et ils n’auront pas tort car ce temps gagné depuis lors par "l’adjoint comme les autres" de Jacques Brunel s’est avéré des plus précieux à l’instant de cerner humainement ses joueurs, constituer une équipe-type et lui faire découvrir son projet de jeu et sa méthode, bien avant sa prise de fonctions officielle.