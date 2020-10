Cela a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, Fabien Galthié sera tenu d'opérer un grand turnover lors des 6 matchs à venir de l'équipe de France. Ne pouvant utiliser ses joueurs que trois fois au maximum durant cette trêve internationale, le sélectionneur ne se privera pas de tester de nouveaux visages et cela pourrait commencer dès samedi avec un XV basé exclusivement sur la data, nouvel outil favori des staffs techniques. À problème inédit, solution inédite...

Et bien malin qui pouvait deviner la surprise que nous préparaient Fabien Galthié et son staff technique qui auraient décidé de se baser sur la data de La Grande Mêlée pour aligner les meilleurs joueurs français !

Une véritable révolution

Il faut savoir que Fabien Galthié, Raphaël Ibañez, Laurent Labit, Karim Ghezal et leurs collègues du staff des Bleus s'affrontent chaque week-end sur La Grande Mêlée et en seraient devenus accros. Selon nos sources, le dernier de chaque journée est chargé de payer la tournée à ses collègues le lundi ! Les discussions whatsapp tourneraient donc très souvent autour du sujet et après la dernière journée de Top 14 et les performances folles de plusieurs joueurs, l'idée est apparue comme une évidence... Aligner dès samedi les meilleurs joueurs français du jeu !

C'est donc une véritable révolution à laquelle nous allons assister ces prochains jours à Marcoussis puis samedi sur la pelouse du Stade de France. De nombreux joueurs présents au rassemblement vont quitter le centre afin d'être remplacés par de nouveaux venus, selectionnés sur des critères exclusivement numériques. Nombre de courses balle en main, défenseurs battus, ratio de plaquages réussis et manqués, franchissements et bien d'autres données ont défini le XV qui sera aligné face au XV du Poireau et que nous vous présentons ci-dessous.

Les enseignements de la composition

Devant : du nouveau, avec de l'ancien !

Les plus fins observateurs n'auront pas mis longtemps avant de s'apercevoir que la première-ligne serait composée de deux piliers droits, vraie hérésie pour les amoureux du jeu. Mais la raison est plutôt simple, Haouas et Bamba dominent de la tête et des épaules le classement des meilleurs piliers de La Grande Mêlée et sont loin devant leurs homologues gauchers. Ils seront associés à Bourgarit, encore auteur d'une performance incroyable ce week-end. Quand on va renvoyer les Gallois à Cardiff sur chaque impact, faudra pas jouer les étonnés !



Si les deuxième et troisième lignes voient la présence de deux habitués, Le Roux et Alldritt, on notera les retours d'Alexandre Lapandry ainsi que d'Antonie Claassen qui portera le numéro 8 et le brassard de capitaine s'il vous plaît ! Exit donc les Cros et Ollivon, que l'on pensait intouchables ! Ne rapportant que peu de points à La Grande Mêlée, ils sont contraints de laisser place à l'ancienne génération, cocasse.

Derrière : le choix du gaz

Thomas Ramos bénéficie de ses bonnes performances et sera titulaire à l'arrière en lieu et place de Bouthier mais la principale surprise réside dans la charnière. Dupont-Ntamack, quand on regarde la data de La Grande Mêlée, ça ne fonctionne pas ! Surcôtés les Toulousains ? Sans doute. En tout cas les deux ne seront pas de la partie mais laissent leurs places à Couilloud et Lopez qui seront chargés de l'animation offensive des Bleus. Et attention à la cavalerie qu'ils auront derrière eux, ils ont intêret de pédaler les Gallois...

Intox - Fabien Galthié x La Grande MêléeIcon Sport



Vakatawa-Barraque ! Non, on ne va pas jouer à 7 mais bien à 15. Les deux centres créatifs et dévastateurs seront associés et risquent d'ouvrir la défense comme un livre (mais à quelle page... ?). Et si d'aventure ils décalaient leurs ailiers, ce serait à Cordin et Retière de terminer les actions. Le Rochelais a fait vibrer tous les supporters jaune et noir mais également le téléphone de Fabien Galthié. Son portable n'a cessé de recevoir des notifs La Grande Mêlée à chaque essai de celui qu'il avait aligné dans son équipe. Il ne s'est pas fait prier pour chambrer Laurent Labit qui avait oublié que le Racing 92 disputait sa finale de Champions Cup et alignait Imhoff et Thomas aux ailes... la boulette !



La surprise du chef pourrait concerner Gervais Cordin. Invité grâce à ses performances et aux forfaits de Raka et Penaud, il pourrait également perdre sa place à la dernière minute. Selon des sources proches du dossier, le staff travaillerait à la naturalisation de Josua Tuisova, auteur de la plus grande performance de l'histoire de La Grande Mêlée après avoir roulé sur tout Bayonne !



Info ou intox ? Vous vous en doutez ! Mais réponse demain matin lors de la conférence de presse de Fabien Galthié... En attendant rendez-vous sur La Grande Mêlée !