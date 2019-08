"Considérant la sanction en première instance très lourde et après discussion avec Paul, nous avons décidé d'interjeter appel de la sanction émise en première instance", a tweeté Serge Simon. En l'état actuel, la participation du joueur du Stade Français (26 ans, 13 sél.) à la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre) paraît compromise. Si la sanction était confirmée, il ne serait en effet requalifié que le 7 octobre, alors que les Bleus auront déjà disputé trois de leurs quatre matches de poules et n'auront plus qu'à affronter l'Angleterre (12).

Gabrillagues a été cité pour un déblayage dangereux à l'encontre du troisième ligne écossais John Barclay lors d'un match de préparation des Bleus samedi à Nice, où il était titularisé pour la première fois depuis juin 2018. La commission de discipline indépendante qui l'a auditionné mardi à Londres a estimé que l'épaule de Gabrillagues était "entrée en contact avec la tête" de Barclay, de façon "intentionnelle" et avec "suffisamment de force" pour le blesser, selon les termes du communiqué de World Rugby.