"Dans un courrier aux dirigeants de club amateur envoyé ce jour, le Président de la FFR a annoncé une consultation par voie référendaire sur la possibilité de recrutement d'un sélectionneur étranger pour préparer la Coupe du Monde 2023" qui se déroulera en France, a indiqué la FFR dans un communiqué. Les résultats de la consultation, ouverte du 9 au 11 avril à raison d'une voix par club, seront publiés le 12.

Dans un entretien dans l'édition du Midi Olympique mi-mars, après un Tournoi des 6 Nations 2019 très décevant pour les Bleus, le président de la FFR Bernard Laporte avait déclaré avoir rencontré ceux qu'il considère comme "les cinq meilleurs entraîneurs du monde". L'ancien sélectionneur (2000-2007) a refusé de donner des noms, mais celui du Néo-Zélandais Warren Gatland, qui vient de mener le Pays de Galles à un troisième Grand Chelem en une décennie dans le Tournoi des 6 Nations 2019, revient avec insistance.

Les actuels sélectionneurs de l'Irlande Joe Schmidt et de l'Angleterre Eddie Jones, respectivement originaires de Nouvelle-Zélande et d'Australie, n'ont pour l'instant pas dit quel serait leur avenir à l'issue de la Coupe du monde au Japon à l'automne. Comme Gatland, ils sont en fin de contrat. La sélection française n'a encore jamais eu d'entraîneur étranger à sa tête. "Autant avant, on disait que ce n'était pas possible. Autant, aujourd'hui, c'est ouvert", a déclaré Laporte au Progrès mercredi.

"Mon seul objectif, c'est d'avoir le meilleur pour retrouver une équipe de France qui gagne", a ajouté le dirigeant fédéral. Ce qu'elle n'a réussi à faire que deux fois lors du Tournoi, enchaînant des prestations déprimantes qui ont fragilisé le sélectionneur Jacques Brunel à six mois d'une Coupe du monde au Japon (20 septembre - 2 novembre) où les Bleus se rendront sans certitudes. Brunel devait à l'origine quitter son poste à l'issue du Mondial, mais Laporte avait en octobre indiqué que son ex-entraîneur adjoint resterait jusqu'en juin 2020 à la tête des Bleus. Le Tournoi l'a fait changer d'avis : "on a finalement convenu qu'il fallait basculer rapidement sur la Coupe du monde 2023 en France", a-t-il dit au Progrès.