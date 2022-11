Ce mardi après-midi, à Marcoussis, les coéquipiers d’Antoine Dupont, victorieux de l’Australie le week-end dernier (30-29), ont donc procédé à leur premier entraînement à haute intensité de la semaine. Ici, plusieurs interrogations devaient être levées par le staff tricolore et concernaient, en réalité, les postes de trois-quarts centre et de deuxième-ligne. Jonathan Danty, dont la compagne était la semaine dernière sur le point d’accoucher à La Rochelle, avait pour rappel été libéré par Fabien Galthié samedi soir après le premier test de la tournée, afin que le joueur rochelais puisse rejoindre au plus vite la maternité.

Quant à Romain Taofifenua, touché à l’épaule en fin de match face aux Wallabies, il avait un temps été jugé " incertain " pour affronter les Springbks, samedi soir à Marseille. Dès lors ? Danty n’était pas présent à Marcoussis cet après-midi et à son sujet, le manager Raphaël Ibanez expliquait donc : " Je viens de m’entretenir avec lui au téléphone. Le travail est en cours. On ne sait pas encore quand il pourra revenir et s’il pourra revenir. On se donne désormais le droit de réfléchir à sa sélection ". Jonathan Danty sera-t-il présent face aux Springboks ? Difficile à dire. S’il ne pouvait tenir sa place, c’est Yoram Moefana qui le remplacerait au milieu du terrain, Mathis Lebel devenant ainsi titulaire sur l’aile gauche du XV de France.

Le "grand Tao" s’est entraîné normalement

Romain Taofifenua, lui, était bel et bien présent en deuxième-ligne et semble ne plus ressentir la moindre gêne à l’épaule. Néanmoins, il semblerait que le staff des Bleus conserve l’attelage ayant démarré face aux Wallabies (Thibaud Flament / Cameron Woki) pour débuter face aux Springboks, le "grand Tao" conservant sa place de finisseur.

Mardi après-midi, au jeu des chasubles, a on a aussi pu constater que Dany Priso, malgré le rappel de Reda Wardi après sa suspension, avait toujours sur les épaules le numéro 17, laissant à Cyril Baille le soin de démarrer la rencontre contre les champions du monde. A quatre jours du clash, on se dirige donc vers une composition d’équipe dite classique.

La compo probable

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana (ou Danty), 11. Lebel (ou Moefana) ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Priso, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Cretin ou Tanga, 21. Macalou, 22. Lucu, 23. Jalibert