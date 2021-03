Au sortir de sa première année de mandat, Fabien Galthié avait déjà largement débroussaillé le terrain pour ce qui est de son effectif : un premier vivier identifié avec 53 joueurs utilisés et testés à balles réelles, dont une vingtaine sur la fin d'année 2020 avec la Coupe d’automne des nations. Surtout, un XV de départ se dessinait clairement : Baille-Marchand-Haouas en première ligne, Le Roux-Willemse en deuxième ; Ollivon et Alldritt installés en troisième ligne, Dupont à la mêlée, Fickou-Vakatawa au centre et finalement Dulin à l'arrière, au bénéfice d'excellentes prestations à l'automne. De quoi construire dans la stabilité ? Un poste, en France, est sujet à une instabilité chronique : celui d'ouvreur.

Galthié semblait d'abord éviter cet écueil en installant clairement Romain Ntamack. Avec succès, le Toulousain donnant satisfaction sur l'intégralité des matchs qu'il a disputés en 2020. Sa blessure à la mâchoire, en décembre, a forcé le sélectionneur à revoir ses plans.

Romain Ntamack - XV de FranceIcon Sport

En son absence, Jalibert prenait logiquement le relais. L’intérim, concluant, se transforme doucement en casse-tête : très bon lors des trois premiers matchs, Jalibert vient même d'être élu meilleur joueur du Tournoi le week-end dernier. Il a débuté à Twickenham et a disputé l'intégralité de la rencontre, alors que Ntamack était de retour aux affaires. Le Toulousain est pourtant resté sur le banc. Dès lors, la concurrence est relancée et la question de la hiérarchie au poste d'ouvreur est de nouveau sur la table.

10-12 ou 10-15 : des associations sont possibles

Comment Galthié se sortira de ce piège de l'ouvreur, que ses prédécesseurs n'ont jamais su résoudre ? Face au pays de Galles, samedi au Stade de France (21 heures), il devrait maintenir sa confiance en Jalibert. Ntamack prendrait une nouvelle fois place sur le banc. Pour la suite, il lui faudra trancher, pour ne pas laisser s'installer l'instabilité à ce poste si important. Et plutôt que de les opposer, l'idée de les associer fait son chemin.

Tournoi des 6 Nations - Matthieu Jalibert (XV de France)Icon Sport

A ce jeu de Tetris, deux options existent : la première verrait un repositionnement de Jalibert à l'arrière, où il évolue ponctuellement en club. Récemment, il a même débuté la rencontre face à Pau à ce poste. L'idée de ce repositionnement n'est pas nouvelle dans l'esprit du sélectionneur, qui l'avait d'ailleurs évoquée avec le staff de l'UBB à sa prise de fonctions. Ntamack reprendrait alors son poste d'ouvreur.

La seconde option, plus naturelle, verrait une association 10-12 des deux joueurs. Jalibert à l'ouverture, Ntamack en premier centre, dans le rôle de ce fameux 5/8e à l'anglaise que tient par exemple Owen Farrell, avec le XV de la rose. Une association aux intérêts multiples : Ntamack connaît bien le poste, pour y avoir débuté en professionnel et avoir été sacré champion du monde des moins de 20 ans (en association avec Louis Carbonel). Cette option permettrait également aux Bleus de disposer de deux jeux au pied précis au milieu du terrain, pour mieux gérer les temps faibles et notamment les fins de match, où ils flanchent régulièrement. Enfin, cette option permettrait de conserver Gaël Fickou sur le terrain, à l'aile. Un poste où Fabien Galthié l'a régulièrement utilisé et où il apprécie sa solidité défensive et sous les ballons hauts.