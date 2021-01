Selon nos informations, et pour faire face à la situation sanitaire actuelle qui s'aggrave, l'équipe de France va renforcer la bulle en place et les restrictions autour du groupe pour le Tournoi des 6 Nations. Ainsi, selon un accord concordant entre la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby qui devrait être officialisé ce jeudi après-midi, le groupe des Bleus va être restreint mais surtout fermé jusqu'à la fin de la compétition. Cette semaine, et après des discussions entre les deux institutions (et surtout entre le staff du XV de France et les managers de Top 14), 37 internationaux sélectionnables sont présents pour le stage à Nice, renforcés par cinq partenaires d'entraînement pour amener l'effectif à 42 membres afin d'effectuer les séances à haute intensité, chères à Fabien Galthié.

Seuls trois joueurs reviennent à Nice dimanche

Mais, au vu de l'actualité qui voit la pandémie de Covid-19 connaître une nouvelle vague, toutes les parties ont dû s'adapter. Avec un objectif affiché : éviter à tout prix les aller-retour dans les semaines qui viennent. Ce jeudi, comme cela était prévu initialement, neuf joueurs sélectionnables vont être libérés pour disputer la 15e journée de Top 14 ce week-endavec leur club (comme les cinq partenaires d'entraînement qui sont évidemment libérés eux aussi). Mais le groupe sera ramené à 31 hommes, selon les termes de la convention en cours, à partir du début de semaine prochaine. Du coup, seuls trois joueurs repartiront à Nice dimanche pour renforcer l'effectif des Bleus, après avoir passé les tests médicaux nécessaires.

Surtout, ce groupe va être désormais fermé jusqu'à la fin du Tournoi des 6 Nations. Soit pendant huit semaines. En cas de blessure, un nouvel élément pourra bien sûr être appelé mais, après les tests médicaux, il intégrera la bulle et n'en sortira plus.