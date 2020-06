Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro, le manager du XV de France Raphaël Ibañez s’est exprimé longuement à propos de la retraite internationale de Jefferson Poirot à seulement 27 ans. Une décision qui a "surpris" le monde du rugby, y compris Ibañez. "Mais d’après ce que j’ai lu, c’est un choix très personnel, qui lui appartient, ajoute-il. Nous devons respecter sa décision. Jeff est quelqu’un de posé, de réfléchi, de structuré. S’il estime être usé et pas complètement investi, alors je comprends sa décision." L’ancien talonneur des Bleus explique également qu’il ne cherchera pas à faire changer d’avis le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles. Au contraire. "Notre projet XV de France demande, et va demander, une énergie hors normes, souligne celui qui a été l’entraîneur de Poirot lorsqu’il était manager du club bordelais. Alors s’il ne s’estime plus à 100 % pour la sélection… Pour porter le maillot bleu, pour jouer à ce très haut niveau, il faut être habité par la cause."

A l’issue de la dernière Coupe du monde au Japon, le deuxième ligne Sébastien Vahaamahina avait lui aussi annoncé qu’il ne souhaitait plus porter le maillot du XV de France. Peu ou prou pour les mêmes raisons. Il avait expliqué dans une longue interview dans les colonnes de Midi Olympique vouloir notamment privilégier sa famille. Poirot est donc le deuxième joueur français, relativement jeune, à faire ce choix dans un laps de temps très court. Force est donc de s’interroger. "Sa décision m’inspire une seconde réflexion, note Ibañez. Elle me ramène aux discussions actuelles sur un calendrier mondial harmonisé, avec deux temps forts pour les équipes nationales au lieu de trois. Et donc plus de récupération pour les joueurs." Sur ce sujet du calendrier, une réunion importante organisée par World Rugby avec l'ensemble des instances régissant le rugby professionnel, dont la Ligue Nationale de Rugby, se déroulera le lundi 15 juin.