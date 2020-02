Sur le moment, on s’est dit que les Bleus étaient mal barrés. Dimanche, 16 heures, coup d’envoi du Crunch. Le demi d’ouverture du XV de la Rose George Ford dépose le ballon à l’entrée des 22 mètres français. A la réception, Grégory Alldritt. Le troisième-ligne rochelais a tout juste le temps de capter le coup d’envoi qu’il prend une véritable marée anglaise. "Ford a un sacré jeu au pied. On pensait qu’ils allaient nous les taper côté opposé parce qu’on n’avait pas de gaucher… mais il nous l’a mis dans une zone qui est tellement difficile à défendre et à récupérer. On avait beaucoup travaillé ces sorties de camp, ce jeu de chasse des Anglais mais on a été bluffé par la qualité de leur jeu au pied. C’est du millimètre. C’est comme les joueurs de tennis qui jouent sur les lignes", explique le sélectionneur Fabien Galthié.

La première lame, Manu Tuilagi, met le numéro 8 tricolore sur le reculoir. Avec le renfort du kamizaze kid de Bath Sam Underhill, le centre de Leicester emporte Alldritt sur dix mètres. L’action aurait pu se terminer ainsi, sur cette rafale anglaise, sur cette impression d’une équipe d’Angleterre déchaînée, écrabouillant sur son passage le moindre Bleu. Grégory Alldritt en a décidé autrement. Propulsé au sol par ses adversaires, le natif de Condom (Gers) se redresse en un éclair et remet le XV de France dans l’avancée. "Greg a d’abord encaissé et puis il a réussi à travailler avec sa conviction, son moteur qui est quand même solide. Il est solide du bas. Il a réussi à renverser son adversaire", souligne Galthié. Soutenu par Mohamed Haouas et Paul Willemse, le joueur de 22 ans formé au FC Auch percute Joe Marler et offre à Antoine Dupont la possibilité de soulager les Bleus d’un coup de pied par-dessus.

Cette séquence de trente secondes illustre à elle-seule le match de Grégory Alldritt. Désigné homme du match, l’Auscitain (1,91m, 112 kg) fut de tous les combats. Increvable en défense (17 plaquages), précieux dans les rucks avec un ballon décisif gratté à cinq mètres de son en-but (32ème), le numéro 8 français a encaissé, et même repoussé, les assauts anglais. "On avait confiance en nous. On savait que ce n’était pas des surhommes qui arrivaient au Stade de France. On a juste récité tout ce qu’on a vu à l’entraînement depuis quinze jours. On comptait mettre de l’agressivité et du combat, ce match tombait bien. Quand on était à cinq mètres de notre ligne et que je regardais à ma droite, à ma gauche et que je voyais tout le monde en découdre, les Anglais n’ont pas avancé d’un mètre. Ils reculaient même. On a défendu notre ligne comme des fous. Ça leur a fait mal à la tête", confiait-il dimanche soir dans les coursives du Stade de France, le visage rougi par les chocs, la pommette droite tuméfiée.

Disponible dans le jeu (12 courses, meilleur total français, pour 2 défenseurs battus), Grégory Alldritt s’est également avéré précieux en attaque. Mobile, avec des appuis monstrueux, possédant de bonnes mains, il incarne le numéro 8 que se cherchait le XV de France pour succéder à Louis Picamoles. Un joueur qui symbolise le renouveau tricolore. "On a créé des liens, même en dehors du terrain, et ça se retrouve tout naturellement en match. Mais la vraie clé, c'est celle qui se trouve au milieu. Celle de l'équilibre parfait entre les bienfaits de la cohésion de groupe et la qualité du rendement en compétition. Est-ce qu'on l'a trouvée ? C'est sans doute encore tôt pour l'affirmer. Mais honnêtement, on est bien parti", glisse-t-il.

Auteur d’un doublé face à l’Ecosse en 2019, lors de la premier Tournoi des Six Nations, le Rochelais est devenu en l’espace d’un an incontournable sous la tunique frappée du coq.

A l’instar du Landais Anthony Bouthier, l’ascension d’Alldritt évoque un autre temps. Le 14 mai 2017, à 20 ans, il devenait sous les couleurs d’Auch champion de France de Fédérale 1B. Le 2 février 2020, il mit au supplice les vice-champions du monde.