XV de France - Grégory Alldritt : "J'avoue que c'est impressionnant"

"Je suis très content de l'apprendre, a-t-il dit. C'est beaucoup de travail pour en arriver là mais il en reste encore énormément. Tout joueur de rugby travaille pour ça mais je sais le chemin qu'il me reste à parcourir. Ce n'est pas parce que je suis appelé que je vais jouer. Je suis motivé, j'ai hâte d'y aller et de tout donner pour faire mes preuves et essayer de jouer. J'avoue que c'est impressionnant, si on nous avait dit, en Cadets à Auch, qu'avec Pierre et Toto (Antoine Dupont), on se retrouverait tous les trois à Marcoussis, on l'aurait jamais cru."