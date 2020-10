Une liste de 31 joueurs et 11 réservistes

"Avant, c'étaient les 42 qu'on annonçait, vous avez remarqué que l'on est passé à 31 aujourd'hui." Du fait du conflit entre la Fédération et les clubs sur la mise à disposition des joueurs, le sélectionneur a dû se résoudre à abandonner, pour le moment, l'idée d'un groupe très élargi. Il y aura néanmoins "onze joueurs supplémentaires en attente" qui pourront être appelés en cas de blessure. Le conflit avec la Ligue et les clubs, sur la mise à disposition des joueurs, "ne nous as pas déstabilisés", a assuré le manager de l'équipe de France Raphaël Ibanez. "Quand on a vu comment les choses évoluaient, on a pris des décisions très vite", a renchéri le sélectionneur. Galthié a indiqué aussi que le groupe France allait utiliser "14 partenaires d'entraînement".

La liste de ces "sparring-partners", non communiquée pour l'heure, sera composée de septistes "à l'arrêt", des meilleurs moins de 20 ans et "d'autres joueurs" provenant de clubs, avec l'accord de ces derniers. Une manière de travailler "avec beaucoup plus d'efficacité sur le temps imparti", qui sera "très court", comme l'a relevé le sélectionneur. Les Français se retrouveront à Marcoussis le lundi 19 octobre, soit 5 jours avant le duel contre les Gallois.

Objectif top 3 mondial

Ibanez a rappelé trois objectifs. Il s'agit dans l'immédiat de "se donner les moyens de remporter le Tournoi", alors que la France est deuxième au classement derrière l'Angleterre, se montrer "déterminés et très compétitifs" pendant l'Autumn Nations Cup, le futur tournoi avec huit équipes - 6 Nations plus Fidji et Géorgie - auquel le XV de France participera après son dernier match du Tournoi face à l'Irlande le 31 octobre à domicile. Le 3e enjeu est le plus important : "redevenir une nation majeure du rugby mondial et remonter le top 3".

Ibanez a par ailleurs indiqué que l'encadrement avait "pris note" de la décision de World Rugby de geler le classement mondial, en raison de la pandémie de coronavirus, pour le tirage au sort de la Coupe du monde le 14 décembre à Paris. Conséquence: le XV de France n'est plus tête de série et héritera donc d'un "gros" dans son groupe au premier tour: l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre ou le pays de Galles, les trois autres demi-finalistes du Mondial 2019.

Damian Penaud, grand absent

L'ailier de Clermont (24 ans, 17 sélections), victime d'une entorse à une cheville la semaine passée lors d'un entraînement avec son club, est le grand absent de la liste. Il sera éloigné des terrains de six à huit semaines. Il reviendra donc au pire le 30 novembre, avant le dernier match des Bleus, le 5 ou le 6 décembre... Pour le remplacer, Galthié a fait appel au néophyte Arthur Retière (La Rochelle). Au total, ils sont cinq à ne compter aucune sélection, avec aussi les Racingmen George-Henri Colombe (pilier droit, 22 ans) et Olivier Klemenczak (centre 24 ans), le troisième ligne toulousain Selevasio Tolofua et le deuxième ligne lyonnais Killian Geraci. "La moyenne d'âge est de 24 ans et demi" pour un nombre moyen de "13 sélections", a affirmé Galthié, relevant que la sélection avait pris un peu "plus d'âge", "six mois" depuis son arrivée aux commandes.

La réélection de Bernard Laporte, déjà du passé

"Ca c'est le temps politique et le temps passé", a souligné Galthié, au sujet de la réélection du président de la FFR, le 3 octobre. Avant le scrutin, le sélectionneur avait laissé entendre qu'il pourrait quitter son poste en cas de défaite de Bernard Laporte. "J'ai été très transparent", a estimé Galthié, qui connait l'ancien sélectionneur et ex-secrétaire d'Etat aux Sports "depuis 20 ans". "Dans tous les changements de direction, il peut y avoir des impacts par rapport à une modification", mais "aujourd'hui, la question ne se pose plus", a expliqué Galthié. "C'est le temps de l'action et nous sommes dans l'action (...) Nous voulons rejouer", a conclu le sélectionneur.