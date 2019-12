Long de presque deux heures, l'entretien que le nouveau sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a accordé à Midi Olympique brosse large. Il y est question de son projet, forcément, et du message tactique qu'il veut porter à ses joueurs. "Il y a beaucoup de réflexions et d'échanges. Sur les circuits courts qu'on souhaite utiliser, par exemple. Sur le jeu de transition : nous avons arrêté cinq formes de jeu défensif de transition, et cinq autres pour le jeu offensif de transition. On met aussi l'accent sur la conquête. L'Afrique du sud a été championne du monde d'abord parce qu'elle disposait certainement de la meilleure conquête au monde. Ensuite, parce qu'elle avait la meilleure défense. On ne peut pas négliger ces secteurs. Ils ne sont pas seuls, mais ils sont importants."

Car Galthié, qu'on se le dise, compte bien redonner à cette équipe de France un peu de ce caractère qui a pu lui manquer, ces dernières années. "Comment va-t-elle se comporter dans les temps forts ? Et dans les temps faibles ? Sera-t-elle en capacité, en conquête, de rivaliser avec les meilleurs ? Ces questions, ce sont celles du caractère et ce sont les joueurs qui porteront ce maillot qui apporteront les réponses. […] La première des choses, pour ceux qui porteront bientôt ce maillot, c'est d'avoir une conquête qui fait peur. Le caractère de cette équipe, son identité, tout cela reste à construire. Une équipe qui ne lâche rien, par exemple. C'est ce qu'on souhaite."

Le capitaine annoncé le 8 janvier

Pour mener à bien cette mission, le nouveau sélectionneur compte construire autour d'un groupe de joueurs déjà présent à la Coupe du monde. "Il y aura plutôt de la continuité. Il y a un socle commun, c'est évident. Ça ne fait pas une vérité, mais ce sont des repères qui doivent nous servir. Voilà pourquoi on ne souhaite pas les bouleverser complètement. La continuité doit nous aider." Il compte aussi s'appuyer sur de nouveaux leaders, ainsi qu'un capitaine dont l'identité sera révélée le 8 janvier, en même temps que la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2020.

"Il sera nommé pour une période de huit semaines, uniquement pour le prochain Tournoi des 6 Nations. On ne s'aventurera pas à nommer un capitaine pour quatre ans. […] Il nous faudra des alliés. Des gens convaincus, très engagés, habités par notre projet. Des hommes forts, aussi. C'est important." Des relais auprès du groupe qui porteront ce message qu'il martèle : l'exemplarité et l'exigence que doit véhiculer cette équipe de France

