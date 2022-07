Quel bilan faîtes-vous de ce premier match au Japon ?

L’objectif était de gagner et celui-ci est donc rempli. Dans le contenu, je retiens beaucoup d’éléments positifs. Déjà, cette équipe de France avait beau samedi avoir 25 ans de moyenne d’âge, soit la même moyenne d’âge que l’équipe ayant remporté le Tournoi des 6 Nations, elle était dépourvue de vécu collectif. En première période, on a donc subi : on avait un temps de retard sur les placements défensifs, sur les soutiens au porteur de balle ou les repositionnements offensifs mais malgrè cela, nous sommes parvenus à rentrer aux vestiaires avec un match nul (13-13). Les joueurs ont donc fait ce qu’il fallait en première période, contre une équipe pratiquement un très beau rugby.

Qu’avez-vous changé en deuxième période, d’un point de vue technique ?

On a resserré le jeu. On a aussi été plus présents dans les rucks, plus pertinents dans les choix de ceux que nous attaquions et ceux que nous n’attaquions pas.

Trois joueurs ont fêté samedi leur première sélection en équipe de France : Yoan Tanga, Thomas Lavault et Thomas Jolmes. Qu’avez-vous pensé de leurs performances respectives ?

Thomas Jolmes a réalisé trente premières de très haut niveau. Il a fait tout ce qu’il fallait et ensuite, cela a été un peu dur physiquement pour lui. Yoan Tanga ? Il fut dans la droite ligne de son match avec les Barbarians britanniques, face à l’Angleterre. Il a montré les mêmes qualités, c’est un joueur très intéressant. Quant à Thomas Lavault, il a beaucoup de potentiel et sa complémentarité avec Thibaud Flament a vraiment été intéressante, lors de ce premier match.

Pourquoi Laurent Tillie, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de volley-ball, était-il présent à vos côtés au Toyota stadium ?

Laurent, qui entraîne désormais un club de Tokyo, est une connaissance. On a travaillé ensemble, fait des séminaires de coachs ensemble il y a plusieurs années. Depuis, on se suit, on échange régulièrement et mercredi soir, à Tokyo, il est même venu partager son expérience à nos joueurs.