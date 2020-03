Le XV de France ne quitte plus la 1ère place du classement du Tournoi depuis le début de la compétition et la victoire contre l'Angleterre. Côté sportif, tout semble au beau fixe. Des résultats probants, un jeu enthousiasmant, une effervescence retrouvée en tribune et devant la télévision, la bande à Fabien Galthié a réussi à changer le visage du rugby français en seulement 3 matchs. Mais tout reste encore à confirmer sur la longueur et avec la régularité des résultats.

En revanche, le staff de l'équipe de France a dû faire face à de nombreux forfaits depuis le début du 6 Nations. Ils sont au nombre de 14 joueurs au total, c'était l'un de nos chiffres, il y a quelques semaines. Qui dit 14 joueurs forfaits, dit 14 joueurs pour les remplacer. Fabien Galthié et Raphael Ibanez avaient appelé 42 joueurs pour la première liste avant le match contre l'Angleterre. Désormais, ils sont 56 joueurs à avoir rejoint Marcoussis pour le Tournoi 2020.

14 joueurs en plus des 42 de départ

Le staff du XV de France a dû faire des choix et s'adapter aux blessures de ses joueurs depuis plus d'un mois. 14 nouveaux joueurs ont dû rejoindre le CNR pour pallier les multiples forfaits. Mais de ces joueurs, seulement 1 aura joué des minutes dans cette compétition. Peato Mauvaka a joué les deux premiers matchs contre l'Angleterre et l'Italie en tant que remplaçant, profitant de la blessure de Camille Chat. Le talonneur toulousain totalise 33 minutes de jeu et a remplacé son coéquipier en club, Julien Marchand. Mais les cartes peuvent être redistribuées avant les deux dernières journées, même si le XV de France semble tenir un XV de départ type. Mais avec la nouvelle blessure de Cyril Baille ou encore les joueurs incertains comme Camille Chat, certains pourraient avoir du temps de jeu lors des deux dernières rencontres.

Avec les 56 joueurs au total, 11 clubs ont été représentés dans ce XV de France, comme le nombre de joueurs du Stade Toulousain appelés par Fabien Galthié. Montpellier est le deuxième plus gros club fournissuer de joueur avec 8 appelés. Alors que Bayonne voit son deuxième-ligne, Guillaume Ducat apparaître dans cette liste.

La liste complète jusqu'à aujourd'hui :

Avants : Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Demba Bamba, Camille Chat, Anthony Étrillard, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Julien Marchand, Jefferson Poirot, Cyril Cazeaux, Kilian Geraci, Bernard Le Roux, Boris Palu, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Grégory Alldritt, Dylan Cretin, François Cros, Alexandre Fischer, Sekou Macalou, Charles Ollivon, Selevasio Tolofua, Cameron Woki, Peato Mauvaka, Wilfrid Hounkpatin, Teddy Baubigny, Baptiste Delaporte, Alexandre Roumat, Uini Atonio, Clément Castets, Guillaume Ducat, Anthony Jelonch

Par Bastien Rodrigues