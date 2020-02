Titulaire lors des deux derniers matchs du XV de France, Vincent Rattez avait remplacé Damian Penaud, blessé, au pied levé. Pour son match contre l'Angleterre, l'ailier rochelais a même inscrit le premier essai de la rencontre après une remise intérieure de Romain Ntamack. Dangereux pour les Anglais, Rattez avait réussi son match contre les Italiens mais a dû laisser ses partenaires après 77 minutes de jeu. Fabien Galthié a d'abord annoncé une blessure à la cheville, une entorse pour être précis.

Après des examens passés aujourd'hui, le joueur souffre d'une fracture du péroné et sera écarté des terrains un long moment. Déjà forfait pour le reste du Tournoi, sa fin de saison semble compromise avec le Stade Rochelais. Et Vincent Rattez pourrait ne jamais revêtir le maillot Jaune et Noir de La Rochelle, puisqu'il s'est engagé avec Montpellier à la fin de cette saison. Un coup dur pour le joueur puisqu'il était en grande forme.

Le XV de France va devoir lui trouver un remplaçant pour le déplacement au pays de Galles. Si Damian Penaud devrait être de retour en Bleus, Arthur Retière pourrait lui aussi en profiter.