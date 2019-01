XV de France - Fofana : "J’ai l’état d’esprit d’un jeune mais les jambes un peu moins (sourire)"

Rugbyrama : Le XV de France reste sur une défaite face aux Fidji (14-21). Faut-il être inquiet avant le début du Tournoi des 6 Nations 2019 ?

Wesley Fofana : On sait qu’on a besoin de gagner des matches mais on ne rentre pas sans arrêt dans la sinistrose. On sait très bien que la défaite contre les Fidji était une contreperformance mais c’est passé. Il y a plus d’inquiétude à l’extérieur qu’au sein du groupe. On connaît nos erreurs, on sait ce qui n’est pas bon mais l’équipe ne parle pas de négatif. On fait abstraction du passé même si on s’en sert pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il faut retrouver le goût de la victoire pour travailler dans une atmosphère plus positive.

Avez-vous conscience des attentes du public qui a beaucoup pardonné à ce XV de France ?

W.F : On en a conscience mais on ne fait pas tout pour perdre et se mettre la tête à l’envers. On est au courant de ce qui se dit, des attentes du public mais on ne baisse pas les bras.

On imagine que vous avez faim de rugby après de nombreuses blessures qui vous ont éloigné du XV de France…

W.F : Vous savez pour moi, ce n’est que du plaisir. J’ai eu de grosses blessures dont une au cou qui aurait pu être beaucoup plus grave pour ma vie. Tout ce que je vis en ce moment, c’est du bonus. Je vis le truc au jour le jour et on verra bien. J’ai l’état d’esprit d’un jeune mais les jambes un peu moins (sourire). L’âge commence à jouer. Mais je reviens à Marcoussis sans me prendre la tête.

Ces blessures vous ont-elles fait prendre du recul par rapport au risque de votre métier ?

W.F : Les risques font partie de notre métier. On le sait. Mais je n’ai plus 20 ans et je me pose d’autres questions par rapport à ma famille, à mes enfants. Par moment, tu prends un peu plus de recul par rapport à ça. Je sais quand je vais arrêter (en 2023 avec Clermont, fin 2019 avec le XV de France, ndlr). Je suis plus vigilant sur la récupération, sur la manière de me préparer. C’est plus pour l’avenir qu’il faut trouver des solutions. Mais je ne rentre pas sur le terrain en redoutant la blessure, sinon tu es mort. Quand tu mets un pied sur le terrain, tu sais que tu risques la blessure.

Test Match - Blessure de Wesley Fofana (France) contre les FidjiIcon Sport

Vous n’avez donc pas envie de battre le record de longévité d’Aurélien Rougerie sous les couleurs de l’ASM ?

W.F : Pas du tout ! Je lui laisse avec grand plaisir (rires) !