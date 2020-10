Auteur d’un début de saison époustouflant, Arthur Retière devrait connaître sa première sélection mais débutera sur le banc. Pour remplacer Teddy Thomas, blessé aux ischio-jambiers et forfait, le staff des Bleus a préféré reprendre ses schémas de l’hiver dernier avec Gaël Fickou qui glisse sur l’aile et Arthur Vincent qui prend sa place au centre, aux côtés de Virimi Vakatawa. Le choix de la continuité mais aussi de la stratégie, quand les Bleus s’attendent à être bombardés de jeux au pied de pression sous lesquels Gaël Fickou peut apporter plus de certitude. Pour le reste, l’équipe victorieuse du pays de Galles la semaine dernière demeure inchangée.

Le XV de départ de l'équipe de France : 15. Bouthier, 14. Rattez, 13. Vakatawa, 12. Vincent, 11. Fickou, 10. Ntamack, 9. Dupont, 8. Alldritt, 7. Ollivon, 6. Cros, 5. Willemse, 4. Le Roux, 3. Haous, 2. Marchand, 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Chat, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Cretin, 21. Serin, 22. Retière, 23. Ramos

Les Irlandais n’ont opéré qu’un seul changement par rapport à l’équipe qui a battu l’Italie 50 à 17. Le trois-quarts centre Gary Ringrose est forfait à cause d’une fracture de la mâchoire. Il sera remplacé par Robbie Henshaw, son partenaire du Leinster. Ceci aboutit à l’arrivée sur le banc de Chris Farrell, le centre du Munster, ex-joueur de Grenoble. À noter que Cian Healy, le pilier gauche, fêtera sa centième cape.