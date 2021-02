La FFR et RHINO, leader mondial de l’équipement destiné à l’entraînement, ont officialisé le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2024. Une bonne nouvelle pour la Fédération en cette période de crise. RHINO aura la qualité de Fournisseur Officiel du matériel d’entraînement au plaquage. Durant les quatre prochaines années, RHINO fournira ainsi les équipements nécessaires aux entraînements des Équipes de France et des Académies, leur permettant ainsi d’être dans les meilleures conditions pour la préparation des compétitions. La collaboration étroite entre RHINO, les encadrements et la Direction Sportive, sera une réelle opportunité dans le développement de nouveaux outils nécessaires à l’amélioration de la performance individuelle et collective.