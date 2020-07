Pour rappel et en attendant la publication par World Rugby du calendrier global international de la prochaine fenêtre internationale qui doit se tenir entre le 24 octobre et le 5 décembre, la fédération française de rugby espère pouvoir jouer six matchs durant cette période dont le France - Irlande en retard comptant pour le 6 Nations 2020, alors que le comité directeur de la Ligue et son assemblée générale ont voté un maximum de cinq rencontres sur cinq semaines.

Le groupe de travail, mis en place par les deux présidents des institutions, Paul Goze et Bernard Laporte, devait donc se réunir ce mercredi pour arriver à trouver un compromis. Ce premier rendez-vous s’est soldé selon nos informations par un échec puisque chaque partie a campé sur ses positions.

Le 22 juillet prochain, la fédération internationale va publier le dit calendrier. D’ici là, il faudra que FFR et LNR s’entendent !