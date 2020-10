Selon nos informations, les parties se sont accordées sur une mise à disposition des internationaux pour les six rencontres prévues. Chaque joueur ne pourra disputer au maximum que trois matchs et Fabien Galthié ne disposera d’un groupe que de 31 éléments et pas 42 comme il le souhaitait. Ce groupe pourra toutefois évoluer chaque semaine. Trois joueurs seront remis à la disposition des clubs chaque mercredi soir. Le groupe France est attendu ce dimanche à 19 heures au CNR de Marcoussis pour préparer le France – Galles du 24 octobre.