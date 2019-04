Ce matin, en conseil fédéral, Bernard Laporte a communiqué aux élus présents, les résultats de la consultation référendaire lancée le 9 avril. Les clubs amateurs ont tranché, ils ne veulent pas d'un sélectionneur étranger pour 59 % d'entre eux à la tête du XV de France. Plus de la moitié des 1800 clubs affiliés à la FFR ont répondu à ce référendum. Ce non doit signer la fin des pourparlers avec les différents techniciens étrangers que Bernard Laporte avait déjà sondé et rencontré notamment le Néo-Zélandais Warren Gatland, puisque le patron fédéral s’était engagé à suivre l’avis des clubs.

Tournoi des 6 Nations 2019 - Warren Gatland (Pays de Galles)Icon Sport

"Je respecterai l’avis des clubs", a martelé ces dernières semaines Laporte. L’un des enseignements de ce référendum : alors que plus de 60 % des présidents et entraîneurs de Top 14 interrogés, ne s’étaient pas déclarés choqués par l’engagement d’un sélectionneur étranger, dans la consultation lancée par Midi Olympique, la base, elle, s’est montrée radicalement hostile.

A noter que c’était la première fois que la fédération demandait ainsi directement l’avis des présidents des clubs amateurs, sous forme d’une consultation par vote électronique.