Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur des Bleus n’aura pas besoin de faire des vœux pour la nouvelle année. Le 8 janvier prochain, il pourra assurément annoncer 42 joueurs présélectionnés pour le Tournoi 2020. Ce lundi, FFR et LNR sont enfin tombés d’accord sur les derniers détails de l’avenant à la convention entre les deux institutions. Depuis des semaines, les deux instances et les clubs professionnels étaient d’accord sur le principe d’une mise à disposition d’un plus grand nombre de joueurs sur les périodes de compétition pour le XV de France.

Seulement, restait à financer le passage de 31 à 42 joueurs pour le groupe France. Mesure estimée à un surcout d’un peu moins d’un million d’euros. Fédération et Ligue ne voulaient pas sortir un centime de leur poche. Il avait été envisagé que les joueurs posent deux fois trois jours de congés durant le prochain 6 Nations. Finalement, les clubs professionnels auraient fait un pas vers la FFR, en acceptant une réversion d’une partie des recettes générées par les résultats du XV de France durant le Tournoi.

A 11h30, le comité de la LNR va entériner cet accord qui ne concernera pour le moment que le prochain 6 Nations. Ensuite un communiqué de presse commun aux deux parties l’officialisera.