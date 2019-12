Samedi matin, à Clermont-Ferrand, les clubs du monde amateur étaient appelés à voter le bilan financier présenté, pour la saison 2018-2019, par le président Bernard Laporte et le trésorier de la Fédération Française de Rugby, Alexandre Martinez. Si les comptes de la FFR ont été approuvés à la majorité par l'assemblée générale (66 % de voix pour), on note néanmoins que la voix "contre" (33%) , celle représentée par la liste d'opposition menée par Florian Grill, est en claire augmentation par rapport à l'an passé, où elle avait déjà atteint les 25 %. Qu'en conclure ? La campagne en vue des élections fédérales d'octobre prochain est bel et bien lancée. Et la bataille s'annonce serrée.