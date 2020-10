Alors que les représentants de la LNR et la FFR sont ce mercredi en réunion, pour tenter de trouver une issue à la crise qui les oppose autour des matchs de novembre, la situation fait réagir outre-Manche. Côté Gallois, dont la tenue de la rencontre face aux XV de France est toujours dans l'incertitude, on se prépare à l'éventualité d'une annulation en dernière minute. "Nous restons confiants. Notre match contre la France est le premier de notre série de tests et, en ce sens, il est très important pour nous. Nous sommes focalisés dessus mais, évidemment, nous réfléchissons à un plan B si cette rencontre ne devait finalement pas se jouer" a concédé le nouveau sélectionneur gallois Wayne Pivac.

La presse galloise se fait moins tendre, notamment sur l'éventualité de trouver en face une équipe "remaniée", composée de joueurs de ProD2 et de moins de 20 ans. Le Wales Online qualifie la situation de "farce à la française".

"C'est un poisson d'avril au mois d'octobre"

De ce côté de La Manche, l'éventualité est également loin de convaincre. Interrogé par L'Equipe, Xavier Péméja (entraîneur de Nevers) prévient : "Tu ne peux pas faire combattre un poids plume contre un poids lourd. […] C'est un poisson d'avril au mois d'octobre. Ça serait un jeu de massacre. Si ça arrive vraiment, je ferais tout pour ne pas mettre mes joueurs en danger, pour les protéger." Péméja prévient toutefois : "Après, tu ne peux pas les empêcher d'y aller. […] Je me mets à la place du joueur, tu lui proposes ça, il ne va pas dire non. Mais après, j'ai peur qu'on ne le récupère pas pendant un mois. Ça ne s'est jamais fait !"

Légalement, Péméja comme tous ses alter ego de ProD2 aurait pourtant la possibilité d'empêcher ses joueurs de répondre à la convocation du XV de France. Au même titre que les habituels appelés du XV de France, un joueur de Pro D2 ou de moins de 20 ans est soumis à la convention FFR-LNR. Laquelle, tant qu'elle n'est pas modifiée en accord entre les deux parties, prévoit seulement trois matchs et quatre semaines pour les Bleus cet automne.