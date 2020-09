C'est une information pour le moins importante. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, en poste depuis moins d'un an, a accordé un entretien fleuve à Midi Olympique. Celui-ci revient sur sa tournée des clubs, qui a permis à son staff et lui de "s'entraîner à s'entraîner". Il évoque aussi l'éclosion de nombreux ouvreurs français dans le Top 14, qui postulent ainsi à une place dans le XV de France à court ou moyen terme. Mais surtout, l'ancien entraîneur de Toulon répond à une question concernant les élections de la FFR et une conséquence sur son avenir en cas de défaite de Laporte. Réponse : "La question ne se pose pas aujourd'hui, elle pourrait se poser après les élections. Effectivement."

Fabien Galthié, nommé capitaine de la sélection par l'actuel président de la FFR, a justifié cette prise de position par la relation qui les unit : "Depuis 20 ans, mon destin est lié à celui de Bernard (Laporte), c'est un fait. Un lien très fort existe entre nous. Il m'a fait confiance pour remettre l'équipe de France sur le bon chemin. Il m'a nommé pour cela." Et une défaite de ce dernier remettrait les choses en perspective. Affaire à suivre.