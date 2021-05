Interrogé par nos confrères de Sud Ouest, le sélectionneur national Fabien Galthié a expliqué quel était son plan en vue de la prochaine tournée des Bleus en Australie, prévue du 7 au 17 juillet prochain. "Avec trois tests à jouer en dix jours, a-t-il concédé, il faut s'assurer d'avoir un nombre suffisant sur ces postes spécifiques car si on a des blessés, on ne pourra pas faire appel à des joueurs qui seront en France, au vu des contraintes sanitaires. Il nous faudra avoir deux équipes complètes. L'une qui joue le premier test-match, une autre le second. Une troisième qui serait la première renforcée par ceux qui auront un temps de jeu limité lors du second."

Dans ces mêmes colonnes, le patron sportif des Bleus s'est aussi interrogé sur l'utilité de faire voyager les joueurs qui disputeraient la finale du Top 14 (25 juin), à cause de la quatorzaine imposée à l'arrivée sur l'île continent. Il poursuivait ainsi : "L'équipe de France sera en camp d'entraînement pendant la quatorzaine dont on ne sortira que pour le premier test match ou au mieux la veille pour l'entraînement du capitaine. Cela se joue à un jour près. [...] Il est quasiment impossible de partir avec des joueurs après la date des demi-finales (18-19 juin). Est-ce qu'on fait un premier contingent qui part après les demi-finales, renforcé par un groupe qui part après la finale ? Le deuxième contingent ne pourra pas s'entraîner avec le premier et ne sortira de quarantaine que deux jours avant le troisième test."