Dans un communiqué officiel ce mardi, la FFR annonce que le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a été testé positif à la Covid-19. "Ce diagnostic a été établi suite à un test ce matin, en vérification d’un test PCR effectué la veille. Lors de ce test, le groupe France a été testé négatif à l’exception de deux membres de l’encadrement, dont Fabien Galthié" précise le communiqué.

Plus tôt dans la journée, l'encadrement fédéral avait fait connaître "un cas suspicieux et non avéré concernant Fabien Galthié qui sera re-testé ce matin". Ce second test a donc confirmé les craintes.

Galthié à l'isolement, les joueurs relâchés

Dans ce contexte, le sélectionneur et l'autre membre du staff testé positif ont été placés à l'isolement pour une période de sept jours. "Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les deux membres de l’encadrement dont l’isolement a débuté hier soir, continueront de s’isoler pendant 7 jours. [...] À ce jour aucun symptôme n’a été constaté."

Pour ce qui est des joueurs, l'intégralité du groupe de 31 actuellement au CNR Marcoussis a été testé négatif en début de semaine. Chacun d'entre eux sera de nouveau testé mercredi matin, toujours à Marcoussis.

Comme prévu dans la convention qui régit les rapports LNR-FFR, ils seront ensuite laissés au repos pour plusieurs jours, de jeudi à dimanche, et pourront rentrer dans leur famille avec l'interdiction de se rendre dans leur club, pour limiter les interactions et les risques de contamination. Toutefois, les 31 seront à nouveau testés vendredi matin, sur le lieu de résidence.

Les 31 joueurs retenus pour préparer le match face à l'Ecosse (dimanche 28 février, 16 heures) seront connus ce mercredi. A leur arrivée à Marcoussis, ils subiront un nouveau test PCR, afin de lancer la semaine d'entraînements sans craintes éventuelles. Pour Galthié, qui devra rester à l'isolement jusqu'à mardi prochain, ses activités "continueront d'être assurées à distance" assure encore la FFR. Pas idéal, toutefois, pour préparer une rencontre capitale.