"On parlait des jeunes, des moins jeunes. D’une équipe qui manquerait d’expérience. On cherche la bonne formule et je trouve que c’est bien d’avoir des joueurs qui ont ce recul-là. Si on commence à mettre des doutes dans la tête de ce joueur ce n’est pas la meilleure façon de préparer la compétition." Avant d’ajouter, "Même si on n’est pas dans l’équipe de France, on est tous dans le même bateau, on a tous de la peine de voir l’équipe de France dans cette situation-là. Quand la France perd on perd tous le match. À notre niveau, tout ce qu’on peut faire est d’être positif pour eux. C’est une chance exceptionnelle, combien de grands joueurs dans le monde n’ont pas eu la chance de jouer une Coupe du monde ? Tout le coté négatif il faut l’évacuer et se concentrer dans l’enthousiasme."