Cyril Baille 8,5/10

Auteur d'une très bonne première mi-temps. Il a marqué son premier essai en bleu tout en force. Sanctionné sur un maul. Avancées correctes. Arrache un ballon au sol, récupère un ballon qui impulse l'essai qui aboutit au troisième essai français. Le Toulousain a réussi l'une de ses meilleures prestatiosn internationales. Remplacé par Jean-Baptiste Gros, dominant sur la première mêlée.

Julien Marchand 6/10

Copie plutôt correcte. Pénalisé sur la pénalité du 10-0. Plonge à vide. A réussi à gratter deux ballons. Lancer rapide et audacieux sur un premier sauteur. Remplacé par Camille Chat.

Mohamed Aouas 6,5/10

Copie plutôt correcte. Assez actif en première mi-temps, plusieurs fois efficace comme porteur du ballon, assez bon en mêlée. Remplacé par Demba Bamba, 56e. Dominant sur sa première mêlée, mais auteur d'un en avant. Puis en difficulté sur une mêlée..

Bernard Le Roux 7/10

Enorme activité dans les regroupements, Plusieurs interventions correctes au près en première période. Sanctionné au sol, 60e. Sanctionné pour un plaquage haut (65e).

Bernard Le Roux - XV de FranceIcon Sport

Paul Willemse 6/10

Plutôt efficace dans le travail de l'ombre. Bon plaquage offensif sur un vis à vis. Assez bon sur les quelques ballons portés adverses . Remplacé par Taofifenua, 58e.

François Cros 8/10

On l'a senti tout de suite très actif. Avancée qui aboutit au second essai français. On a noté son gros travail en défense et sur les points de rencontre. Dernier passeur sur l'essai de Teddy Thomas. Grosse prestations 'un joueur décidément très complet.

Gregory Aldritt 5/10

Match plutôt en deça de son potentiel. En avant sur le coup d'envoi . Pénalisé sur un plaquage Assez maladroit et pas toujours dans le bon timing en première période. Se fait sanctionner en début de seconde période. En avant sur une course en biais qui aurait pu aller à l'essai. Auteur d'un bon grattage.

Remplacé par Dylan Cretin qui récupéra un bon ballon au sol.

Charles Ollivon 7 sur 10

Peu servi en première période où il toucha peu de ballons offensifs. Mais on l'a vu ensuite présent dans le jeu aérien, excellent sur un renvoi qui provoqua une occasion manquée, parfait au soutien de Dupont sur son essai. Le capitaine a finalement signé une prestation de classe, bien dans son style.

Antoine Dupont 8,5/10

Toujours aussi saignant, il a constamment cherché à dynamiser, parfois un peu trop en début de match. Mais il a prouvé qu’il est un facteur X unique. Au relais sur l’essai de Baille, à la création sur celui d’Ollivon, il s’est également offert un doublé grâce à son sens de l’anticipation. Du grand art. Remplacé par Serin à la 70e.

Romain Ntamack 8/10

Parfait animateur, il a trouvé des solutions dans la défense galloise, notamment en perçant sur le premier essai de Baille. Puis il fut à son avantage au pied, que ce soit dans l’occupation ou face aux poteaux, secteur dans lequel il a réalisé un sans-faute. Malgré une petite erreur sur le deuxième essai gallois, il a encore montré qu’il avait la taille patron.

Romain Ntamack - XV de FranceIcon Sport

Vincent Rattez 6/10

Peu servi offensivement, il a néanmoins essayé de se proposer autant que possible. Au-delà, il s’est évertué à défendre et à protéger son aile gauche face au danger que représentait George North. Sur ce plan, il n’a jamais été pris en défaut.

Gaël Fickou 7,5/10

Il fut carrément irréprochable. Toujours exemplaire en défense, il a aussi été fficace dans le jeu au sol et à l’aise dans les airs. Mais il a également brillé par sa puissance à l’impact ou sa faculté à servir ses partenaires, comme sur le deuxième essai de Dupont. Un match de haut niveau pour lui.

Virimi Vakatawa 8/10

Le Racingmen a encore été décisif, comme à son habitude. Pourtant très surveillé, il a débloqué deux situations qui ont conduit au doublé de Dupont en première mi-temps. Auteur d’une passe sublime pour Thomas sur le premier, il a fait apprécier son sens du timing sur le deuxième. Remplacé par Vincent à la 70e.

Teddy Thomas 7,5/10

Il a d’abord rendu une copie propre et sobre, à l’opposé du profil qu’on connaît, se contentant de jouer juste et de surveiller son couloir… Avant d’inscrire un essai en fin de rencontre sur un coup d’éclat dont il a le secret. Sa claquette dans les airs fut aussi à l’origine de l’essai d’Ollivon. Il était attendu, il a répondu présent.

Teddy Thomas - XV de FranceIcon Sport

Anthony Bouthier 5,5/10

Pas forcément rassurant sous les ballons hauts alors qu’il semblait visé en début de match, il a en revanche été précieux dans l’occupation au pied. Sorti sur commotion et remplacé par Ramos à la mi-temps, qui a plutôt bien géré les ballons qu’il a eu à exploiter, malgré une perte de balle en toute fin de rencontre.