Cinq nouveaux joueurs pour préparer le déplacement à Cardiff, samedi (17h45) pour la 3e rencontre du Tournoi des 6 nations 2020 ? C'est ce qu'avait annoncé la FFR ce lundi, avec la convocation de Maxime Lucu, Guilaume Ducat, Baptiste Delaporte, Alivereti Raka et Lucas Tauzin en remplacement de Baptiste Couilloud (gastro), Cyril Cazeaux (cheville), Sekou Macalou (hanche), Julien Hériteau (épaule) et Lester Etien (cuisse).

Top 14 - Anthony Jelonch (Castres) soulevant le Bouclier de Brennus le 2 juin 2018Icon Sport

Ils étaient six, en fait. Surprise, ce mardi à l'occasion du premier entraînement des Bleus ouvert à la presse, cette semaine : sur la pelouse, on trouvait Anthony Jelonch ! Sa convocation n'avait jusqu'ici jamais été communiquée et n'avait pas fuité. Le troisième ligne castrais (23 ans, 2 sélections) a en fait était appelé en renfort pour pallier le forfait du Toulousain Selevasio Tolofua, a indiqué quelques minutes plus tard le manager des Bleus Raphaël Ibanez.

Touché dimanche lors de la rencontre de championnat entre son club et le Racing 92 et resté à disposition du Stade toulousain pour se soigner, Tolofua ne sera pas du voyage au pays de Galles. S'il est jugé apte, il pourra toutefois postuler à la rencontre de Top 14 ce week-end, entre Toulouse et Montpellier. Jelonch, pendant ce temps, s'entraîne à Marcoussis.

Dupont souffre encore du dos

Au sujet de l'infirmerie, les autres informations du jour ne sont pas franchement rassurantes. Souffrant du dos, Grégory Alldritt ne s'entraînait pas ce mardi avec le reste de l'équipe. C'est également le cas de Dupont, qui n'a effectué que le début de l'entraînement avant de se mettre en retrait. Des problèmes de dos, encore et toujours pour le Toulousain, qui s''était blessé en août dernier mais avait tant bien que mal tenu sa place à la Coupe du monde. Resté à l'écart des pelouses pendant deux mois, Dupont n'avait repris la compétition que fin décembre. Le fait de le voir à nouveau en délicatesse avec son dos n'est pas de nature rassurante.

Pour compléter le tableau, l'ouvreur Romain Ntamack a dû être ménagé tout le début de semaine, comme le week-end dernier, se ressentant toujours d'un reçu à une rotule face à l'Italie.