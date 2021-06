Ce fut une des premières décisions de Fabien Galthié, à sa prise de fonctions. Pour succéder à Guilhem Guirado dans le rôle de capitaine des Bleus, le nom de Jefferson Poirot était régulièrement avancé. C'est lui qui, sous le mandat Brunel, suppléait brassard au bras son talonneur quand il était absent des terrains. Galthié, finalement, lui avait préféré Ollivon.

De retour à son meilleur niveau après des années de galères, en raison de nombreuses blessures, Ollivon a vite donné satisfaction dans ce rôle. Au point de voir son intérim se transformer en bail à long terme. Avec Galthié depuis janvier 2020, il a disputé douze des quatorze rencontres. Toujours disponible, toujours titulaire, toujours capitaine. Cette fois, il sera absent en Australie mais aussi pour les test-matchs d'automne. Qui pour le remplacer dans ce rôle central, que ce soit sur le terrain ou dans la vie du groupe? Tour d'horizon des possibilités.

Gaël Fickou, légitime mais incertain

Le joueur le plus expérimenté du groupe France se nomme Gaël Fickou (27 ans, 63 sélections). A-t-il, pour autant, l'étoffe d'un capitaine? "À la Coupe du monde (2019 au Japon), j'ai pris plus de responsabilités. Mais le capitanat ou faire des réseaux, expliquer tout à tout le monde, ce n'est pas mon truc" confiait le joueur en janvier 2020, justement lors de la prise de pouvoir de Galthié. Avant de compléter: "Je suis plus un leader dans le jeu, sur le terrain. Je discute, je rassure, sans en faire trop. Je sais dire les choses, mais je reste à ma place." Depuis, Fickou a pris une place grandissante dans le groupe France et, de l'avis de tous, est convaincant dans l'habit de leader pour épauler Ollivon. Sera-t-il son suppléant en Australie? L'option est plus que crédible. A un détail près: si le Racing 92 est en finale du Top 14, il ne sera pas du voyage...

XV de France - Gaël Fickou

Julien Marchand, l'autre capitaine

Depuis les catégories de jeunes, Julien Marchand est capitaine d'à peu près toutes les équipes qu'il traverse. Une vocation, semble-t-il, puisqu'il a également pris le capitanat au Stade toulousain à seulement 23 ans. Son nom avait circulé dès la prise de fonctions de Fabien Galthié comme un candidat crédible à ce rôle. Problème: à l'époque, le numéro 1 attendu au poste de talonneur se nommait Camille Chat. Marchand, lui, était promis au rôle de remplaçant.

Le Racingman s'était finalement blessé, Marchand avait immédiatement enfilé la tunique de titulaire et ne l'a plus quittée depuis. Ce problème de légitimité sportive ne se pose donc plus, pour celui qu'on présente désormais comme le meilleur talonneur d'Europe. Le portrait-robot du candidat idéal? Pas si simple. Comme Fickou, il ne sera pas du voyage en Australie si le Stade toulousain se qualifie pour la finale...

Antoine Dupont, multi-fonctions

Serait-ce trop lui demander? Leader de jeu incontournable, considéré par beaucoup comme le meilleur demi de mêlée de la planète, Antoine Dupont peut-il aussi être le capitaine des Bleus? Garçon plutôt discret au quotidien, sa valeur d'exemple sur le terrain reste une valeur sûre. D'ailleurs, le Stade toulousain l'a récemment promu dans cette fonction de capitaine, en Coupe d'Europe, en l'absence de Julien Marchand et devant la légende all black Jerome Kaino. Mais Dupont devra déjà être du voyage en Australie, ce que son état de fatigue et le parcours de son club laissent au conditionnel. Ensuite, le demi de mêlée concentrerait beaucoup d'attention sur sa seule personne, s'il héritait du brassard. A voir...

Grégory Alldritt, déjà envisagé

L'idée de confier le brassard à Grégory Alldritt a déjà été envisagée par le staff des Bleus. C'était pendant le dernier Tournoi, lorsqu'une vague de contamination au Covid-19 ravagé les rangs français et que Charles Ollivon, testé positif, avait dû se retirer. Face à l'Ecosse, c'est donc à Alldritt que devait revenir la responsabilité de guider le XV de France au combat. Le match a finalement été reporté, Ollivon est revenu et le Rochelais n'a (encore) jamais porté le brassard bleu. En revanche, il a tenu ce rôle à quatre reprises cette saison, en club. Comme Dupont, il n'est pas le plus expansif mais sa valeur d'exemple sur le terrain parle pour lui. Comme Dupont, il est toutefois incertain pour cette tournée australienne, entre plusieurs pépins physiques qu'il traîne de longue date et la possibilité de disputer une finale de Top 14, ce qui l'exclurait d'autorité.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Grégory Alldritt (France) contre l'Irlande

Baptiste Serin, remplaçant capitaine

Sur les deux rencontres en Bleu que Charles Ollivon a ratées, Fabien Galthié a confié le brassard à son demi de mêlée : Baptiste Serin puis Baptiste Couilloud. Leur club respectif étant déjà éliminé, les deux hommes postulent pour l'Australie. Dans la logique hiérarchique, Serin apparaît en tête de liste derrière Antoine Dupont. C'est justement le problème: si le Stade toulousain ne se qualifie pas pour la finale, Dupont postulera pour la tournée. Serin peut-il être capitaine et remplaçant? Possible dans la vie du groupe, impossible sur le terrain. L'ancien Bordelais connaît pourtant l'exercice, qu'il a déjà éprouvé en club et en Bleu. Si Dupont venait à manquer, les planètes seraient alors alignées pour le Toulonnais.