La règle des trois feuilles de matchs a fait couler beaucoup d’encres ses dernières semaines. Avec la victoire contre l’Italie et la courte défaite contre l’Angleterre, certains joueurs ont prouvé à Fabien Galthié qu’ils pouvaient prétendre à une place dans le groupe du XV de France pour le prochain Tournoi des 6 Nations.

Anthony Jelonch

C’est l’une des révélations de ce second groupe des Bleus. Soldat de l’ombre lors des deux matchs qu’il a disputé en intégralité, le troisième-ligne du Castres Olympique a montré toutes ses qualités de plaqueurs. Doté d’un sens du sacrifice énorme, il a souvent été placé à l’intérieur de son ouvreur pour le protéger et pour gérer les attaques adverses. Son marquage individuel sur Vunipola dimanche face à l’Angleterre a été précieux tant le numéro 8 anglais a eu du mal à avancer. Le futur joueur du Stade Toulousain a même été nommé capitaine en fin de match contre l’Italie après la sortie de Baptiste Serin.

Autumn Nations Cup - Anthony Jelonch (France) contre l'ItalieIcon Sport

Brice Dulin

De retour avec le XV de France après trois ans d’absences et une sélection lors de la tournée des Bleus en Afrique du Sud, l’arrière de La Rochelle a prouvé qu’il était de retour à un très bon niveau. Souvent sollicité sur les ballons haut il a montré qu’il était un véritable maître dans le domaine aérien. Son jeu au pied a aussi été performant. L’ancien arrière de Castres ou du Racing a été opportuniste sur l’un de ses seuls ballons d’attaque contre l’Angleterre pour marquer son sixième essai avec les Bleus.

Autumn Nations Cup - Brice Dulin (France) contre l'ItalieIcon Sport

Gabin Villière

Star du rugby à 7, l’ailier s’est vite acclimaté au rugby à XV à tel point d’être titulaire lors des deux derniers matchs des Bleus. Joueur très rapide comme l’atteste son essai contre l’Italie, le trois-quarts aile de Toulon a aussi mis en exergue ses qualités de septiste avec notamment une belle capacité à plaquer et à rapidement se relever pour gratter le ballon. Solide sur les ballons haut adverse, Villière s’impose de plus en plus comme un possible titulaire pour le prochain tournoi des 6 Nations tant aucun joueur n’est vraiment installé à ce poste.

XV de France - Gabin Villière (Toulon)Icon Sport

Baptiste Pesenti

Surprise de la seconde liste de Fabien Galthié, le Palois s’est distingué par un travail obscure plus que précieux. Défensivement, il a été solide avec de nombreux plaquages offensifs. Très actif lors des deux matchs avec des charges frontales très puissante, il a aussi fait preuve de roublardise avec un leurre très limite qui ouvra une porte à Jalibert sur l’essai de Dulin contre l’Angleterre lors de la finale. Grâce à ses deux rencontres, Baptiste Pesenti pourrait bien endosser le rôle de doublure de Bernard Le Roux au prochain tournoi.

XV de France - Baptiste Pesenti (Pau)Icon Sport

Jonathan Danty

Revenu au premier plan avec le Stade Français après plusieurs saisons un peu difficile, le centre, à l’image de Brice Dulin, a fait logiquement son retour avec le XV de France pour jouer la fin de cet Autumn Nations Cup. Toujours aussi puissant, il a marqué un essai face à l’Italie et a réalisé des courses tranchantes qui ont fait mal à ses adversaires. Sa puissance, il s’en est aussi souvent servi en défense en infligeant quelques gros plaquages. Avec Vakatawa et Fickou, les places au centre du XV de France semblent être barrés pour Danty, mais s’il poursuit sur sa lancée, il pourrait bien être du groupe qui préparera le déplacement en Italie pour commencer le 6 Nations 2021.

Autumn Nations Cup - Jonathan Danty (France) contre l'ItalieIcon Sport

Killian Geraci

Moins robustes que son coéquipier de la deuxième ligne, Geraci a montré sa mobilité et sa disponibilité. C’est d’ailleurs le Lyonnais qui a mis les Bleus dans l’avancée sur l’essai de Brice Dulin contre l’Angleterre. Il a asséné quelques plaquages offensifs permettant de faire mal à l’Italie et de remettre la France dans l’avancée. Contre le XV de la Rose, il a été beaucoup plus sollicité en touche que contre les Italiens. Fabien Galthié aura des choix à faire pour le prochain tournoi parce que tous les deuxième-ligne ayant joués cet automne ont été performant.

XV de France - Killian Gereaci (Lyon)Icon Sport

Cameron Woki

Pour cette fin d’Autumn Nations Cup, le Bordelais a été désigné capitaine de l’alignement tricolore. Ce rôle, le troisième ligne de l’UBB a montré qu’il en était digne en étant propre sur les lancers français mais surtout en contrant des touches adverses, notamment deux face à l’Angleterre devant Maro Itoje. Pour ces deux premières titularisations avec les Bleus, Cameron Woki s’est illustré positivement et pourrait prétendre à une place avec le XV de France à l’avenir même s’il y a une forte concurrence à son poste.